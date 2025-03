Régime iranien

Iran, la répression pour garder le pouvoir, à tout prix

La fin du régime à Téhéran est une problématique identifiée depuis 7 ans par de hauts représentants du pouvoir. Dès 2018, Nategh Nouri, ancien président de l’Assemblée Nationale, et Javad Amoli, prédicateur de la grande ville religieuse de Qom l’envisageaient. Sept années plus tard, une situation économique aggravée, et des revers significatifs en politique extérieure, rapprochent ce moment fatidique. Une seule solution à court terme pour le guide suprême, dissuader la population de se soulever en accroissant la répression.