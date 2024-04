Invisibilisation de la pression islamiste : quand la gauche radicale nie aux Français musulmans les mêmes libertés qu’à leurs concitoyens

"Pour une personne de confession musulmane, se vêtir à l'occidentale, vivre selon le mode de vie français, boire de l'alcool est perçu par les islamistes comme une atteinte à l’islam", affirme Karim Maloum.

Atlantico : Après l’attaque au couteau à Bordeaux qui a coûté la vie à un homme, qui aurait été traité de mécréant par son agresseur, une partie de la gauche s’est empressée de dénoncer l’instrumentalisation de l’extrême droite. Est-ce que la gauche a abandonné les populations musulmanes qu’elle enferme dans une assignation identitaire ?

Karim Maloum : Pour une personne de confession musulmane, se vêtir à l'occidentale, vivre selon le mode de vie français, boire de l'alcool est perçu par les islamistes comme une atteinte à l’islam. C'est le quotidien de beaucoup de musulmans dans certains quartiers, à l’école, à l'université. Les islamistes s’attaquent régulièrement à d’autres musulmans.

Beaucoup de gens considèrent que la gauche radicale défend les habitants des quartiers populaires ; c'est un mensonge énorme. Cette gauche ne défend pas du tout les personnes vivant dans ces quartiers. Elle soutient les voyous et les islamistes. Elle dénonce la police et certains médias qu’elle traite d’extrême droite.

L’attaque au couteau de Bordeaux est un acte terroriste islamiste.

Oui, c'est un crime islamiste. Ils vont encore se multiplier. Ils sont en position de force.

Il est primordial que des musulmans se décident à se protéger contre ces crimes religieux. Oui, il s'agit d'un crime commis par un islamiste.

La gauche a abandonné le peuple, les ouvriers, les paysans, les chômeurs, les femmes, qu’elle a remplacé par des minorités comme les musulmans qu’elle ne défend pas en réalité mais qu’elle manipule. Elle a érigé l’islamophobie en stratégie politique. Tous les jours, et depuis plusieurs années, les laïcs, républicains et universalistes sont accusés d'islamophobie par les islamistes et leurs alliés de l’extrême gauche , de LFI, des racialistes, des indigénistes...

Est-ce que la gauche, en traitant les Français musulmans ou d’origine musulmane différemment des autres citoyens, crée une nouvelle forme de discrimination ?

La communauté musulmane reste encore passive devant les pratiques terroristes des islamistes qui portent atteinte à la liberté et parfois à l’intégrité physique des musulmans et nuisent à leur religion, l'islam.

Certains gauchistes ne parlent matin, midi et soir que des musulmans. Ils les considèrent comme des mineurs incapables de se défendre tout seuls.

Une grande partie de la gauche a toujours pensé que parler de l'immigration était synonyme de racisme. La compréhension des enjeux géopolitiques de l'utilisation des migrants n'a pas été possible à cause d'une erreur grave. Beaucoup de migrants ne supportent pas la République, la démocratie, les femmes et cette gauche-là ferment les yeux sur cette question.

L’islamisme représente un grand danger pour les musulmans en France.

Les gauchistes continuent d'assimiler les musulmans aux islamistes. Et c’est exactement ce que recherchent les islamistes.

De nombreux démocrates de confession musulmane sont souvent harcelés sur les réseaux sociaux par l'extrême gauche et leurs alliés qui les considèrent comme étant susceptibles de bloquer leur projet d'alliance avec les islamistes. Il est devenu fréquent d’être harcelé, voire menacé, poursuivi en justice pour islamophobie. Le plus grave, c’est que l’islamophobie est un danger mortel pour les gens qui en sont accusés.

L’islamophobie ne veut pas dire grand-chose. C’est un nom composé : islam + phobie. Où est le racisme ? En réalité, c’est juste une interdiction de critiquer certaines pratiques religieuses propagées par les islamistes intégristes. Cela participe de l’empêchement de l'assimilation, de l'intégration des musulmans. En fait, les islamo-gauchistes utilisent la communauté musulmane uniquement à des fins électorales.

Pourquoi la gauche, traditionnellement attachée aux grands principes émancipateurs de la laïcité, a décidé ce revirement ?

Dans l'histoire, la gauche a toujours été contre l'immigration de masse. L'arrivée de travailleurs étrangers était perçue par le PCF, la CGT et les Socialistes comme une stratégie du patronat pour reconstituer et étendre « l'armée de réserve » du capital.

Pour eux, l'arrivée d'une nouvelle main-d'œuvre, prête à accepter des salaires très bas et des conditions de travail moins avantageuses que celles des résidents, était perçue comme une menace pour les acquis sociaux.

Que s’est-il donc passé ?

En France, la gauche a adopté une vision principalement morale, qualifiée de « sans-frontiériste », dans les années 1980. Très rapidement, toute déclaration régulatrice de l'immigration est taxée de xénophobie, voire de racisme. Tous les étrangers étaient les bienvenus et les travailleurs ont exprimé leur désaccord avec ce changement de stratégie.

Les travailleurs et les paysans se sont tournés vers d'autres forces politiques en raison de l'éloge de l'ouverture des frontières et de la dérégulation sociale. Le message a été parfaitement compris par le Front National puis le Rassemblement National.

La gauche continue de prêcher l’immigration et le communautarisme, tandis que les travailleurs français sont divisés. La fracture entre la gauche et les travailleurs est actée.

L’offensive des communautaristes musulmans, bien épaulés par les gauchistes « petit-bourgeois » impose le Burkini à Grenoble.

Cette gauche communautariste et cynique, qui défile avec les islamistes, passe à une vitesse supérieure, en portant atteinte à la laïcité et au pacte républicain.

Depuis la nuit dernière l'extrême-droite islamique (les islamistes) et l’extrême-gauche LFI sont main dans la main pour dénoncer l'interdiction des tenues religieuses à l'école. Ceci est une grave atteinte à la laïcité.

Les alliés des islamistes, particulièrement La France Insoumise, crient au racisme, à l'islamophobie, chaque fois que la République restreint les offensives des totalitaires islamistes.