Industrie, écologie, géopolitique : Joe Biden prépare les conditions d’une Amérique sociale-démocrate pour son successeur éventuel …

Joe Biden, président américain.

Alors que l’incertitude la plus totale entoure sa candidature de Joe Biden pour un deuxième mandat , les éléments pour un programme de réforme et de modernisation du modèle américain se mettent en place , avec un projet et une stratégie d’évolution pour les 20 prochaines années qui ferait prendre à l’Amérique de la distance avec les modèles financiarisés au profit d’une sociale-démocratie.

Dans le milieu des affaires , on ne s’embarrasse pas à faire de l’idéologie , on s' adapte et peu importe le prochain président pourvu qu’il ait préparé l’avenir.

A l’heure actuelle, Joe Biden est le seul candidat déclaré et personne dans le camp démocrate ne s’est encore franchement dévoilé . Du côté de la vice-présidente Kamela Harris, on pourrait se préparer discrètement . On sait aussi que dans le clan Kennedy , le démocrate Robert Kennedy Jr annonce sa candidature à la présidentielle de 2024 mais le fils de l’ex-ministre Robert Kennedy et neveu du président John Fitzgerald Kennedy, tous deux assassinés dans les années 1960, est un personnage encore assez controversé.

Pour Joe Biden et son entourage , le nom du prochain président est assez peu important. Ce qui compte, c’est l’état dans lequel seront les Etats Unis et le programme à long terme qui sera installé.

Et si personne ,au sein du parti démocrate, n’émerge franchement comme candidat solide, Joe Biden ira au « Charbon » en dépit de son grand-âge et des critiques qui ne manqueront pas de lui tomber dessus.

L’important, c’est qu’il veut laisser une Amérique puissante et capable de continuer à défendre dans le monde les principes de l’économie de marché et surtout les valeurs sous-jacentes de la démocratie et de la protection des libertés individuelles.

À Lire Aussi

Entre l’Iran et les Etats-Unis, une discrète politique de petits pas diplomatiques

Ces valeurs sont attaquées dans le monde et dans les pays émergents qui ont du goût pour les organisations autoritaires et même dictatoriales défendues par la Russie et la Chine notamment . Mais ces valeurs traditionnelles de liberté individuelle sont aussi attaquées à l’intérieur par des courants conservateurs inspirés du wokisme notamment ou du complotisme.

Bref, l'idée de Joe Biden est de formater un écosystème américain qui rende impossible un retour de Donald Trump ou d’un autre candidat porteur d’une idéologie aussi réactionnaire. Et pour réaliser ce projet , il va chercher à sécuriser la puissance économique et financière des Etats-Unis , sécuriser aussi la classe moyenne singulièrement abîmée , tout en sécurisant parallèlement la situation géopolitique.

1er axe , la puissance économique intérieure dépend de sa capacité à protéger la souveraineté américaine. C’est la raison pour laquelle il a lancé le plan anti inflation qui est en réalité un plan de relance et de soutien à l’industrie américaine , doublé d’un plan de protectionnisme . Plus question de laisser l’industrie se délocaliser dans des pays émergents ce qui va nécessiter des accords particuliers avec les pays d’Amérique centrale ( le Mexique ) ou avec le sud ( le Brésil ) . Mais ce plan a aussi pour objectif d’attirer les investisseurs étrangers et les entreprises européennes.

Parallèlement, ce plan « inflation act » est surtout un plan protectionniste est complété par un volet très important pour promouvoir l’industrie verte . L’ Amérique qu’on disait en retard dans la transformation écologiste va se retrouver très vite en avance compte tenu des moyens déployés.

2e axe , la géopolitique . Il paraît évident que Joe Biden espère solder la guerre en Ukraine avant la fin de son mandat pour pouvoir se présenter aux électeurs avec un accord de paix. D’où la poursuite de l’aide massive aux Ukrainiens pour qu’ils réussissent leur contre-offensive et que les Russes acceptent une négociation . Encore faut- il que le président Ukrainien accepte l’idée d’un compromis . C’est l’essentiel du travail de la diplomatie américaine .

Du côté de la Chine , les milieux d’affaires pensent que la Maison Blanche ne mettra pas de l’huile sur le feu , parce qu’une grande partie des études sérieuses font état des difficultés internes rencontrées par la Chine. Les Etats-Unis profiteront de ces difficultés internes. Les gouvernances régionales et locales sont de plus en plus compliquées. Le pouvoir beaucoup plus central qu’auparavant a du mal à être obéi d’où son durcissement . La démographie est un sujet d’inquiétude grave d’autant que la Chine n’est plus le pays le plus peuplé du monde . Enfin la tendance au protectionnisme des plus grands marchés étrangers ( USA et Europe ) perturbe le modèle chinois qui était encore fondé sur les capacités d’exportations .

Le ralentissement du commerce mondial perturbe la Chine qui va devoir basculer une partie de ses investissements au profit de la consommation intérieure. Le système politique chinois comme beaucoup de régimes autoritaires, ne sait pas gérer un pays où la population commence à vouloir satisfaire des besoins non essentiels .

Pour les Etats -Unis, ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il y a presque un an , Xi Jinping vendait à son peuple et au monde entier qu’il ferait de la Chine le pays le plus puissant du monde . Il aura du mal à tenir sa promesse . Si les occidentaux se replient un peu chez eux .. et si les pays émergents proposent une industrialisation à marche forcée, les yeux se détourneront de Pékin ou de Shanghai. On pense à l’Inde et à l’Afrique.

Le logiciel Biden est donc très intéressant et pourrait inspirer bien des dirigeants des grandes démocraties occidentales : gouverner pour le long terme , c’est-à-dire au-delà de son propre mandat et même au-delà de sa propre espérance de vie , en respectant les valeurs de la démocratie, c’est-à-dire en évitant les situations qui facilitent l’émergence de courants extrémistes , radicaux et populistes.