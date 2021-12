Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Valérie Pécresse est une bourgeoise, ou plutôt une grande bourgeoise. Cela commence à se dire à gauche pour laquelle il est inconcevable qu’une BCBG accède à l’Elysée. Pour mériter cette haute fonction, on imagine donc qu’il faut être un Noir ou un Arabe éligible au RSA …

Le ton a été donné il y a quelques années pendant la bataille pour la présidence de la région Île de France. Claude Bartolone (PS) était opposé à Valérie Pécresse. Mal luné et mal inspiré, il a qualifié sa rivale de « représentante de la droite serre-tête ». Mal lui en a pris : il a été battu.

À gauche, il y a également quelques années, le serre-tête a été désigné comme l’ennemi à abattre. Pour les Inrocks, il était « le symbole de la féminité bourgeoise ». Le journal Libération fut plus précis. Après avoir dit tout le mal qu’il pensait du serre-tête, il a indiqué que Valérie Pécresse était blonde, comme « Marion Maréchal, Marine Le Pen et Nadine Morano ». De quoi la disqualifier pour toujours.

Nous pouvons ajouter quelques détails aux informations dont disposent les Inrock et Libération. Valérie Pécresse a effectué toute sa scolarité dans deux institutions catholiques. Quand elle était adolescente, il est fort possible qu’en plus de son serre-tête elle portait une jupe écossaise et un loden vert. A quoi il faut ajouter un fait que nous tenons de source sûre : elle va à la messe.

Ce que la gauche n’a pas compris c’est que la bourgeoise a changé depuis le XIXème siècle. Par la force des choses, par intelligence ou contrainte par les luttes sociales. Elle a cessé de communier dans l’insolent « il vaut mieux faire envie que pitié ».

Elle a abandonné sa suffisance et son arrogance. La bourgeoise est devenue discrète et bien élevée. Elle a compris qu’elle devait respecter plus pauvre qu’elle. Ce n’est pas elle qui traiterai les Français de « Gaulois réfractaires » ou de « feignants ».

Elle laisse ça aux parvenus, aux nouveaux-riches genre banquier …