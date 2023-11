Il n’y a pas que les images de chatons qui sont bonnes pour la santé mentale, vous pouvez aussi regarder des…

Il est avéré que le contact physique d’un homme avec un chien pouvait favoriser son bien-être.

Atlantico : Il était avéré que le contact physique d’un homme avec un chien pouvait favoriser son bien-être. Mais une étude américaine menée par le Docteur Jen Golbeck, de l’Université de Maryland, a montré que regarder simplement l’image de chiens, ne serait-ce que cinq minutes, pouvait améliorer la santé mentale de l’homme. Finalement, qu’est-ce qui est préférable, le contact physique ou visuel ? Quelle méthode a été utilisée et quelles sont les conclusions ?

Pascal Neveu : Il faut rappeler que cette étude s’inscrit dans une campagne politique anti-Trump. Je ne resterai que dans un développement d’études scientifiques, sur quasi 2000 personnes.

Mais ces études « apolitiques » démontrent ce que l’on sait depuis des années. Regarder une vidéo de chien durant 5 minutes est plus bénéfique que regarder un meeting de Trump ! Voici la conclusion de cet écrit.

On sait que la présence d'un chien à nos côtés réduit la pression artérielle et les niveaux de cholestérol dans une telle proportion que les propriétaires de chien qui sont victimes d'une attaque cardiaque voient, un an après, leur taux de survie augmenter de 22 % par rapport aux personnes qui n'ont pas de chien.

Sans compter la Santé physique et psychique : Ils nous aident à rencontrer des gens nouveaux, à améliorer notre santé et notre vie sociale…

Ce temps passé devant un écran a donc quelque chose de bénéfique. Quels sont les effets de ce bien-être dans le temps ?

Le bien-être passe par la rencontre humaine et/ou animale.

En Europe, ce sont plus de 80 millions de likes de videos chats face à 70 millions de chiens !

On connaît l’effet de l’ocytocine des chats sur les êtres humains… leur permettant de bien dormir, l’humeur, l’amour, la ronronthérapie… sauf que les canins jouent sur d’autres activités : la surveillance, la protection, le dressage, et une affection différente. Un chien est animal… un chat reste un félin.

Dans le temps, on sait qu’un chat sera moins fidèle qu’un chien.

Toutes les études le montrent. Le chat ira ailleurs… le chien pleurera sur une tombe.

Mais le plus important reste ce que les animaux nous apportent.

Qu’est-ce qui nous fait fondre chez le canidé ? Son regard, ou des éléments particuliers comme sa truffe, ses oreilles, son pelage ?

Je ne suis pas vétérinaire, mais ceux que je connais m’ont tous dit la même chose. C’est comme vous l’écrivez.. un tout. C’est une taille, un regard, une odeur, ses léchouilles… et cette rencontre singulière, si particulière qui fait tout.

Le « maître » est à l’image de son « animal », tout comme on voit des couples identiques, habillés de la même façon.

Tout comme il y aura une reconnaissance entre l’animal et l’animal que nous sommes.

Je suis sans doute trop subjectif car je me rappellerai toujours le dernier jour de mon chien… alors que je lisais dans le salon… venant vers moi, me sautant dessus, nous léchouaillant avec affection.. hélas mort le lendemain. Et son regard.

Y a-t-il d’autres paramètres qui entrent en jeu tels que le sentiment général éprouvé envers les chiens, l’attitude du chien ?

La zoophobie concerne un faible pourcentage de la population alors que 75% des chiens ont peur des êtres humains !

Navré de le dire, mais que font leurs parents ?

J’en discute avec mes amis comportementalistes, je vois nombre d’animaux. Il n’y a aucun souci envers les chiens.

Un animal se dresse et il sait donner tant d’amour… certes de manière différente qu’un être humain. Et combien d’humains, hélas, vous disent qu’un être animal vous apporter plus qu’un être humain ? J’ai les chiffres.

Faut-il s’en remettre davantage au chien ou au chat ? Ont-ils chacun leur valeur ajoutée ?

Question super intéressante ! J’en parlais encore hier soir…

On sait scientifiquement que les rapports humains entre chiens et chats divisent, mais nos animaux ont des comportements différents.

J’adore tous les animaux. Les chiens me sautent dessus directement et on se léchouille, et les chats comme ma Princesse qui m’a manipulée cet été sont pour moi (et je vais me faire des ennemis) plus égoïstes qu’un chien fidèle.

Combien de séries avec des chiens (de Rintintin, Lassie chien fidèle, à Rex), des succès énormes à la télé... venant sauver des vies… et combien de chats venant sauver des vies ? Aucun chat qui sont capables d’allumer sauf un feu sur une plaque électrique…

Un article anglais a enflammé la toile rappelant cette réalité. Les chats sont égoïstes… les chiens sont fidèles. Je viens de me faire 1 million d’ennemis. Mais j’ai raison.

L’interface où les chiens sont présentés a-t-elle une importance ? Le canal utilisé, le nombre et l’organisation des photos ou vidéos ?

Selon moi l’interface n’a aucun intérêt. Le plus important restent les fondamentaux :

. L’humanité

. La fraternité

. La solidarité

. La vie

. L’amour

. Le cœur

Je crois qu’on l’a oublié. Qui porte encore un cœur ? Je suis consterné et effrayé. Et j’ai mes anciens morts dans des camps.

A nous de continuer à écrire avec cœur.