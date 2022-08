Il aurait pu mourir en Afghanistan, mais il est mort à Colmar

Voiture de Police

On n'échappe pas à son destin...

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il avait fui les Talibans et parcouru des milliers de kilomètres pour se réfugier en France. Et c’est à Colmar qu’il avait posé sa besace, croyant enfin trouver la paix et la liberté. Ce jeune afghan avait 27 ans. Il résidait dans le “quartier sensible” de l’Europe. Là-bas, avec des amis, il faisait un barbecue.

Comme cela arrive souvent dans ces quartiers, il y avait un rodéo urbain. Juché sur son scooter, un individu faisait des prouesses avec son engin. Gêné par le bruit, les Afghans lui ont demandé de déguerpir. L'individu a alors fait demi-tour. Peu après, il est revenu armé. Il a tiré. Et a tué un Afghan. À la suite de ce drame, les Afghans de Colmar ont organisé une marche blanche réclamant vengeance. Ils se vengeront certainement. Contre qui ? Ils doivent savoir ! Darmanin s’en est ému et a envoyé des renforts de CRS dans la cité alsacienne. La députée du Haut-Rhin s'est réjoui de cette initiative qui aura pour effet, dit-elle, de mettre fin aux “incivilités”.

Voilà une “incivilité” bien radicale ! Des “incivilités” identiques se commentent tous les jours en Afghanistan. Colmar n’est décidemment pas si loin que ça de Kaboul.

