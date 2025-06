MINUTE TECH

IA : OpenAI lance un outil de codage qui permettra à chacun de se hisser à un niveau pro

Alors qu’OpenAI vient de lancer une nouvelle version web de Codex, un agent intelligent capable d’écrire, tester et exécuter du code de manière autonome dans un environnement virtuel, les lignes bougent dans le monde du développement logiciel. Ce nouvel outil destiné aux développeurs professionnels, s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du travail par l’IA, où l’automatisation n’est plus seulement un appui, mais un véritable changement de paradigme.