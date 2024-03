"Hors-Saison" de Stéphane Brizé

Acteur de cinéma connu et célébré, Mathieu, la cinquantaine « égocentrée » à peine grisonnante (Guillaume Canet) traverse une passe difficile. Alors qu’il avait annoncé ses débuts sur les planches à grands coups d’interviews dans les journaux, il a brusquement craqué et est parti se réfugier dans le centre de thalasso de Quiberon, sans même avertir son metteur en scène. Pour un type en pleine déprime, il a mal choisi son moment : c’est l’hiver, et, en cette « hors-saison », l’établissement est désert.

Le comédien ne peut même pas compter sur sa femme pour le remonter : présentatrice d’un journal télévisé de 20 heures, elle n’a aucun temps à lui consacrer (Marie Drucker, mais juste en voix of). Mais voilà que surgit une femme (Alba Rohrwacher), aussi touchante que réservée. Elle s’appelle Alice. Il l’avait quittée il y a quinze ans, elle est venue s’échouer là, au bord de cette mer si belle, mais si souvent houleuse, en compagnie d’un mari et d’une fille que ce dernier lui a faite. Entre Alice et Matthieu les souvenirs remontent : ceux de leurs instants de bonheur, mais aussi, pour elle, celui de sa déchirure (inguérissable) quand il l’a quittée. Ils vont se revoir, se laisser de nouveau aller au vertige irrépressible d’une nouvelle liaison, tenue secrète cette fois, et puis, peut-être par lâcheté, ils vont se séparer de nouveau , cette fois, semble-t-il, définitivement…