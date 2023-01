"Homo Lapidibus", d’Anne de Jouvenel-Tugny : la passion des pierres

Le livre "Homo Lapidibus" d’Anne de Jouvenel-Tugny est à découvrir chez édiSens.

Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

HOMO LAPIDIBUS

De Anne de Jouvenel-Tugny

EdiSens

Novembre 202

240 pages

19 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Cet ouvrage est l’histoire complète et passionnante de la relation entre l’Homme et les pierres. Une histoire irrationnelle qui montre la fascination qu’exercent les pierres sur l’humanité.

Quelles qu’elles soient, les pierres nous parlent et nous entraînent vers d’autres découvertes. A travers elles, c’est un voyage hors du temps, hors des frontières et des religions qui nous est proposé.

L’auteur fait découvrir aussi les pierres maudites, maléfiques, ou talismans. On plonge dans les croyances et superstitions de la santé par les pierres. Le lecteur rêve et s’évade au gré des couleurs, des voyages de l’auteur à travers les mines et les expertises. En refermant le livre, on se demande jusqu'où peut aller la folie des pierres précieuses.

POINTS FORTS

Les hommes ne se sont jamais lassés de chercher des pierres précieuses, de les tailler, d’élever des temples aux dieux divers et de se mettre en quête des plus rares et des plus belles d’entre elles pour asseoir leur pouvoir et leur richesse. Vraie ou fausse, chaque pierre a sa propre histoire qu’Anne de Jouvenel-Tugny nous fait partager.

Elle nous explique même comment depuis peu, les hommes ont joué aux apprentis sorciers pour les reproduire en laboratoire.

Les recherches ont abouti. L’homme fait désormais le choix entre l’éphémère et l’éternel. En tout état de cause, les pierres se révèlent symboliques et Rene Lalique, Sarah Bernhardt, ou Joseph Chaumet vont révolutionner le monde de la joaillerie. Tout est expliqué, même les tailles anciennes et modernes.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve sur ce livre complet.

ENCORE UN MOT...

La beauté des pierres fascine : diamant, rubis, saphir, émeraude, quartz, spinelle, grenats, ou améthyste qui orne traditionnellement l’anneau épiscopal et aurait des effets bénéfiques sur la santé et même le pouvoir de "dissiper les pensées mauvaises et d’affiner l’intelligence" selon Léonard de Vinci.A la fin du livre, le lecteur peut consulter une carte zodicale des pierresetcomprendre les pouvoirs des pierres sur l'astrologie.

UNE PHRASE

« C’est entre les mains de l’homme que les pierres acquièrent leur magnificence. Il faut les tailler et les polir pour en faire ressortir la couleur et l’éclat » (p.21)

Des rêves s’effondrent quand on analyse les pierres (p.70)

Le joaillier Ohan Tuhdarian (Jean Vendôme) réalisa en 1971 la première épée d’académicien dont l’élément central est un faisceau de tourmaline bleue du Brésil (p.123)

L'AUTEUR

Anne de Jouvenel-Tugny est chargée d’enseignement à l’Institut national de Gemmologie. Elle est vite devenue une passionnée émérite des pierres précieuses.

Etudes, voyages, observations, rencontres lui ont permis d’amasser une connaissance rare sur les pierres. Elle la partage avec passion avec ses élèvesou les lecteurs de ses ouvrages qu’elle emmène avec talent à la frontière du réel et du merveilleux.