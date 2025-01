Disparition

Hommage à Jean-François Kahn : mort d'un géant du journalisme intellectuel

Il fut l’un des esprits les plus brillants, vifs et cultivés, de l’intelligentsia française. Il fut aussi, et peut-être surtout, l’un des journalistes les plus talentueux, lucides et courageux, de sa génération et, parallèlement, toujours nanti d’une droiture infailliblement exemplaire, au sein de la presse hexagonale.