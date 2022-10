Hollande tape sur Mélenchon et oublie que c'est lui qui l'a fait naître !

Emmanuel Macron et François Hollande.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’ancien président de la République est en promotion pour son dernier livre. Il en a profité pour s’en prendre à Mélenchon. « Quand je vois le spectacle de la Nupes, je me sens humilié », a-t-il déclaré.

Mais la Nupes, c’est bien lui qui l’a mise au monde par sa mollesse, ses abandons et ses trahisons ! Il avait été élu grâce à une phrase : « Mon ennemi, c’est la finance ! ». Une phrase qu’il a aussitôt oubliée après son élection.

En effet, il a pris comme ministre de l’Économie un banquier. Comme « ennemi de la finance », on peut faire mieux. Et il n’a même pas été capable d’empêcher un banquier d’être candidat à la présidence de la République.

Ce qu’il pouvait y avoir de beau dans la gauche (déjà passablement abîmée par Mitterrand) a disparu sous Hollande. Un démagogue nommé Mélenchon en a profité. Incarnant une gauche vulgaire, grossière et prétendument révolutionnaire. Le leader des Insoumis s’est comporté comme un bernard-l’ermite. Il est entré dans la coquille laissée ouverte par Hollande et a bouffé le mollusque qui était à l’intérieur.

Hollande n’est rien. Mélenchon est encore quelque chose. Pas pour longtemps. Il finira par disparaitre, noyé dans son océan d’outrances et d’excès. Peut-être qu’un jour, sur les cadavres d’Hollande et de Mélenchon, on verra renaitre une gauche...