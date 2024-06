"Histoire d’une enfant de Vienne" de Ferdinand von Saar : une prose ciselée et suggestive par un maître de la nouvelle

Les nouvelles et les romans, nés au cœur de cet empire autrichien finissant, exhalent tous un parfum singulier, celui d’une société très convenue et pleine de convulsions secrètes dans laquelle le fossé se creuse entre la réalité et les apparences, des convulsions justifiant à elles seules l’invention de la psychanalyse et le succès spectaculaire de Freud, son fondateur, qui n’était sans doute pas installé à Vienne tout à fait par hasard. On retrouve ainsi dans cette petite œuvre ciselée de Ferdinand von Saar un peu de l’esprit des nouvelles d’Arthur Schnitzler et sans doute la préfiguration des romans de Stefan Zweig et de Sandor Marai. L’évocation critique de l’œuvre de Wagner vient en point d’orgue illustrer ces spasmes et autres états de l’âme, l’auteur la décrivant comme « le plus violent assaut contre les nerfs humains jamais tentés par la musique ».