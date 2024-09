Après des études de premier et de deuxième cycle dans les universités de Lancaster et de Nottingham, Lincoln Geraghty est arrivé à Portsmouth en 2004, où il a été nommé maître de conférences en études médiatiques. En janvier 2007, il est devenu maître de conférences en études médiatiques et a dirigé les programmes d'études médiatiques (BA(Hons)) et les programmes combinés jusqu'en 2011. En juin 2019, il est devenu professeur de cultures médiatiques.