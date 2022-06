"Happy" : un feel good show signé Kavanagh

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

THÈME

Ce sont des retrouvailles : cinq ans après son dernier show, Anthony Kavanagh revient nous rendre visite.

De gros problèmes de santé lui ont fait comprendre que l’important dans la vie était d’être heureux et de tout mettre en œuvre pour y arriver.

POINTS FORTS

L’aspect ludique de ce spectacle et les conseils judicieux qu’il nous transmet pour être heureux : « le deuxième degré » à ne jamais oublier, et éviter de se comparer aux autres mais plutôt à soi précédemment. C’est beaucoup plus efficace !

Morceaux d’anthologie : ses imitations, nombreuses, sont hilarantes.

Cet artiste, « passé de show man à chômeur », entretient un formidable contact avec son public, qu’il fait intervenir dans son spectacle en l’interpellant joyeusement.

A. Kavanagh possède une voix magnifique et peut se permettre de chanter a capella.

QUELQUES RÉSERVES

Les micros étaient mal réglés parce que beaucoup trop fort et lorsque l’artiste chantait, on était un brin assourdi !

Il y a beaucoup de lourdeur et d’insistance dans certains de ses propos. Par moments, le spectacle manque de finesse.

ENCORE UN MOT...

Dans l’ensemble, ce spectacle permet de passer un bon moment, même s’il est irrégulier. Anthony Kavanagh émet de bonnes ondes, ses anecdotes sont savoureuses, ses conseils de lâcher prise et de refus de prise de tête sont pleins de bon sens. Il y a beaucoup de trouvailles dans ce nouveau show. Et surtout, l’artiste aime son public et on le sent bien. Il est heureux d’être sur scène, surtout ici, en France, et nous le fait savoir.

UNE PHRASE

« Aide-toi, aide les autres, compare-toi à toi avant et non aux autres. Je veux progresser dans le bonheur et souris, c’est gratuit ! »

L'AUTEUR

Anthony Kavanagh , né de parents haïtiens en1970 près de Montréal, a fait ses premiers pas sur scène à 14 ans, ce qui lui a mis le pied à l’étrier et a décidé de sa carrière. Il devient animateur de talk-shows à la radio et à la télévision.

Cet artiste touche-à-tout joua dans la comédie musicale Chicago, prêta sa voix pour des films d’animation et réalisa de nombreux doublages.

Après d’importants soucis de santé en 2007, vinrent la pandémie et l’isolement qui s’ensuivit. Il en profita pour peaufiner son nouveau spectacle orienté sur le bonheur et les conseils avisés pour y arriver.