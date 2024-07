Guy Sorman : "Emmanuel Macron n’est pas du tout libéral mais représente plutôt la technostructure et l’élitisme français"

L'essayiste Guy Sorman avant l'enregistrement d'une émission.

Selon l’essayiste, il y a dans le carquois libéral un certain nombre de flèches, de mesures et de réformes qui n'ont jamais été utilisées.

Auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits du Japon à l'Amérique latine, de la Corée à la Turquie et la Russie, élu en France et entrepreneur aux Etats-Unis, chroniqueur pour Le Point, Le Monde et de nombreux journaux étrangers, Guy Sorman est un esprit libre dont les conceptions libérales prennent souvent à contrepied la droite comme la gauche en France. Son dernier livre Mon dictionnaire du Bullshit est paru chez Grasset, en 2021.

Atlantico : Il a beaucoup été dit qu'Emmanuel Macron était un candidat libéral. Quel regard portez-vous, en tant que libéral, sur la situation politique actuelle et sur la part de responsabilité du chef de l'Etat ?

Guy Sorman : Le libéralisme exige de restreindre les interventions de l'Etat dans la société et de décentraliser les pouvoirs. Emmanuel Macron a fait exactement le contraire. Il a augmenté de manière très spectaculaire les interventions de l'Etat, comme en témoigne le déficit public qui a atteint des sommets historiques et sans équivalent en Europe. En réalité, Emmanuel Macron est le président le plus interventionniste qui soit. La crise du Covid-19 a néanmoins été une contrainte et a favorisé les interventions de l’Etat. Les autres pays européens ont connu le même épisode et pourtant ils n'ont pas atteint le même niveau d'endettement.

Concernant la décentralisation, un autre aspect très important du libéralisme français, Emmanuel Macron a toujours manifesté la plus grande hostilité envers les maires et les collectivités locales d'une manière générale. Les seules personnalités publiques que les Français respectent et apprécient sont pourtant les maires. En France, les mairies et les départements fonctionnent à merveille.

Au regard des critères de la décentralisation et de la restriction de la dépense publique, Emmanuel Macron est dans la tradition interventionniste française, avec des résultats qui sont médiocres puisque la croissance est l’une des plus lentes en Europe. Les inégalités se sont considérablement accrues, les services publics se sont dégradés. Je ne vois donc pas en quoi Emmanuel Macron peut être considéré comme un libéral. Il ne l’est pas du tout. Il représente plutôt typiquement un inspecteur des finances, un énarque et l’élitisme.

La seule approche liée au libéralisme lors des mandats d’Emmanuel Macron et de son action politique est intervenue après l'épisode des Gilets jaunes. Il avait pris une bonne initiative en donnant la parole aux Français dans le cadre des grands débats.

Etant moi-même élu local à Boulogne-Billancourt, j'ai animé un débat à l’époque. Cette approche était vraiment libérale. La parole était donnée au peuple. Les citoyens pouvaient s’exprimer librement. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Des cahiers de doléances ont été rédigés à la suite de toutes ces tables rondes et de ces grands débats. Emmanuel Macron n’a rien fait de cette expérience. Cela aurait été un geste très libéral de renouveler ces grands débats et de tenir compte de ce qui a été dit au cours de ces échanges avec les citoyens. Cela n'a pas été fait.

Emmanuel Macron est l'incarnation de l'Etat inefficace. Cet Etat coûte cher et les résultats ne sont pas au rendez-vous.

En tant que libéral, pour qui faudrait-il voter dans ce paysage politique ?

Les vrais sujets n’ont pas été abordés au cœur de la campagne. Le sujet central qui aurait dû être au cœur des préoccupations des candidats est la place de l'Etat dans la société. Comme toutes les sociétés, la société française ne va ni bien ni mal. Le grand malade n'est pas la société. Le grand malade est l'Etat. Curieusement, aucun candidat, aucun parti n'en parle. Chacun voudrait s'emparer de l'Etat. En revanche, presque tous les candidats proposent d'augmenter les dépenses publiques d'une manière ou d'une autre. Tout le monde passe à côté de l'essentiel. Personne ne parle d'une restriction ou d'un recentrage de l'activité de l'Etat sur ce qu'il sait faire, notamment les questions liées à la défense, à la sécurité nationale ou bien encore à la guerre en Ukraine. Durant la campagne, les débats étaient focalisés sur l’augmentation du SMIC qui ne dépend pas véritablement de l'Etat. Il y a une accumulation de mesures et de réformes dans les programmes mais qui ne vont pas du tout au cœur des choses.

Donc pour qui voter en tant que libéral ? Je serais tenté de dire que cela n'a pas beaucoup d'importance car, de toute manière, les politiques qui seront menées vont être assez similaires aux précédents gouvernements.

Assistons-nous à une évolution de la France au niveau sociologique ? La France est-elle traversée par une évolution sociologique à la fois des élites et du corps électoral ?

La France connaît une double transformation. La première, qui a souvent été relevée, est la France cassée en deux. Jean-Pierre Raffarin parlait déjà de la France d’en haut et de la France d’en bas. Cette cassure est aggravée par les politiques publiques. Tous les réseaux, les voies ferrées, le réseau autoroutier, le TGV, ont contribué à centraliser l'activité économique et les activités culturelles vers la population urbanisée et aisée.

La crise des Gilets jaunes, à cet égard, était tout à fait exemplaire. Cette crise a révélé les fractures du pays et illustré cette France brisée en deux. Le pays ne s'est pas fracturé tout seul. Cela est lié aux résultats des politiques publiques. Les idées d'aménagement du territoire ont été complètement abandonnées.

Pour éviter cette cassure, il y a eu la création du Haut-commissariat au plan et une délégation à l'aménagement du territoire. Tout cela n’a servi à rien, mis-à-part occuper François Bayrou. Il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire.

Il y a donc une fracture géographique qui recoupe une fracture intellectuelle et du haut niveau de la formation. La gauche est bien embarrassée puisqu’elle est obligée de céder à la radicalité d'une certaine manière car sa base électorale traditionnelle a quasiment disparu.

Cette crise politique témoigne-t-elle de la mort des idéologies et du désarroi qui prévaut dans les sociétés modernes ?

La mort des idéologies n'est pas une mauvaise chose. Les idéologies au XXᵉ siècle ont mené l’humanité aux pires massacres de l'histoire. Je ne vais pas pleurer sur la fin des idéologies, au contraire, je m'en réjouis. Nous sommes ramenés à une vision plus réaliste de la société. Je refuse de qualifier le libéralisme d'idéologie. Le libéralisme est un regard réaliste. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de parti libéral en France car ce n’est pas une idéologie.

La mort des idéologies oblige à revenir à une démocratie parlementaire où les citoyens et les hommes politiques ne sont plus enfermés dans des forteresses idéologiques mais confrontés à des questions tout à fait réelles.

La mort des idéologies renvoie la classe politique à ce qu'elle aurait dû toujours faire, la négociation. Cela peut s’apparenter à un retour à la IVe République. La IVe République était le régime de la négociation. Les résultats pour la société tout entière n'étaient pas mauvais.

En France, les idéologies étaient particulièrement mortifères. La situation actuelle doit conduire au retour à l'obligation de vivre ensemble par la négociation.

Comment serait-il possible de sortir de cette crise politique et de représentativité par le haut ?

Il n’y a plus de haut d’une certaine manière. Avant la dissolution, nous vivions dans une monarchie élective. Le président, qui n’est pas le premier à se comporter ainsi, se prenait pour Louis XIV, avec la doctrine de l'Etat c'est moi. Les ministres se comportaient comme des aristocrates de cour, chacun dans son palais du XVIIIᵉ siècle avec des services. Au niveau local, le préfet agissait comme les barons de l'Ancien Régime. J'observe d'ailleurs que personne n'a jamais envisagé de revendre le patrimoine immobilier de l'Etat qui ne sert rigoureusement à rien.

J'espère que les aristocrates deviennent des démocrates et soient obligés de négocier et de discuter avec des citoyens et des démocrates qui ne sont pas d'accord entre eux. Cela a pu se faire sous la IIIe et la IVe République. La dérive monarchique date en réalité de la Ve République.

En cas d'Assemblée sans majorité ou de difficulté à gouverner à l'issue du second tour des législatives, la majorité songerait à mettre en place un gouvernement élargi ou une assemblée d'union nationale. Est-ce que cela serait souhaitable ou réaliste d'avoir une grande union, des LR aux écologistes ? Ou est-ce assez irréaliste ?

Cette organisation et ce mode de gouvernance sont à l'œuvre dans toute l'Europe, à part la Grande-Bretagne où le Parti travailliste vient de remporter les élections.

Dans la plupart des autres pays européens, l'Allemagne, les pays scandinaves, les Pays-Bas, la situation est assez similaire et les crises politiques sont résolues à travers des coalitions.

La France pourrait tout à fait se rapprocher du modèle européen du consensus et de la grande coalition. Il suffit de prendre pour exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et même l'Italie.

En admettant qu'il y ait des coalitions par projet, des mesures et des décisions politiques pourront être prises sur le nucléaire, sur l'Ukraine, sur le service de santé, sur l'enseignement supérieur. Il y a des projets sur lesquels il sera possible d’agir en cas de consensus. Sur le nucléaire, cela sera assez complexe avec les écologistes mais la négociation ne sera pas totalement impossible.

La question est plutôt de savoir jusqu'où doit aller la grande coalition. Comme disait Nicolas Sarkozy, ce n’est pas parce qu'il y a tant de pourcentage de Français qui votent pour le Rassemblement national que ces Français sont tous des fascistes. Les citoyens qui votent pour LFI ne sont pas tous forcément des trotskistes. Il ne faut pas confondre les partis et leurs électeurs. Il n'est pas choquant de faire appel aux électeurs du Rassemblement national pour discuter de sécurité. Il n'est pas choquant de parler des inégalités sociales lorsque l’on s'adresse aux électeurs de La France insoumise.

Les Français qui ont voté pour le Rassemblement national sont des Français comme les autres. Ils ne vont pas disparaître. Il est tout à fait charmant de faire front contre le Rassemblement national mais cela ne fait pas disparaître les électeurs du Rassemblement national. C’est la même chose pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

L'idée d’une grande coalition consisterait à englober un maximum de personnalités politiques.

En cas d'absence de majorité absolue dimanche ou si Emmanuel Macron décidait de nommer un gouvernement technique ou de passer par cette large coalition, n'y aurait-il pas un risque pour la démocratie ? Les électeurs ne vont-ils pas avoir le sentiment d’avoir été trahis si leur vote n’est pas respecté, un peu comme lors du référendum de 2005 ?

Le risque pour la démocratie est réel. Certains parlent de guerre civile mais cela correspond au vocabulaire de l'excès qui est typique des moments électoraux. Je ne pense pas que la France soit menacée de guerre civile. Mais il convient de ne pas frustrer les électeurs et de ne pas confisquer leur vote.

Si le gouvernement est composé par des personnalités purement technocratiques, les Français, à juste titre, seront furieux. Il faudra donc que le gouvernement soit nécessairement politique. Il est possible que le Premier ministre soit un technocrate comme aux Pays-Bas. Tout le monde sera représenté au sein du nouveau gouvernement mais le chef de gouvernement sera un technicien.

Il sera difficile d’assumer le choix de nommer un gouvernement de technocrates et de faire comme si les citoyens n'avaient pas voté.

Tout va dépendre également de la hiérarchie des projets. La discussion devra porter sur les sujets qui préoccupent le plus les gens. La question du pouvoir d'achat est en réalité la question du niveau de l'impôt. Pourquoi est-ce que les Français payent l'essence très chère ? C'est parce que l'impôt sur l'essence est très cher. Pourquoi est-ce que l’on paye l'alimentation très chère ? C'est parce que nous avons le taux de TVA le plus élevé en Europe. La question du pouvoir d'achat et du bien-être des Français est liée au niveau de l'impôt. Et le niveau de l'impôt est lié au niveau de la dépense publique. Il faut donc absolument reconfigurer la dimension de l'Etat. Il faudrait supprimer un certain nombre de ministères, supprimer les sous-préfectures. Cela permettrait de ramener l'Etat à sa juste proportion et de montrer aux Français que leurs problèmes ont été compris et que l’Etat va s'ajuster à leurs questionnements.

En quoi les idées libérales pourraient apporter des solutions à la crise actuelle ?

Le libéralisme est désigné par ses adversaires comme étant ultra-libéral. En réalité, la tradition française du libéralisme repose sur un Etat efficace et un Etat décentralisé avec la priorité donnée à l'initiative privée plutôt qu'à l'initiative publique.

Des propositions libérales plus techniques et plus précises pourraient être mises en œuvre. Je pense notamment au revenu minimum universel que je défends depuis de nombreuses années. Il y a dans le carquois libéral un certain nombre de flèches qui n'ont jamais été utilisées. L'exemple du revenu minimum universel est une de ces flèches et une de ces directions possibles. Il y a plusieurs solutions dans l'arsenal libéral mais il ne faut pas l'appeler libéral car cela fait peur à tout le monde. Il faut plutôt parler de solutions réalistes, pragmatiques. Il existe différents instruments comme la réduction des impôts, la réduction de la dimension de l'Etat, la décentralisation, le revenu minimum universel. Tout cela correspond au libéralisme. J'ai le sentiment que les programmes des différents candidats ne répondent pas à ces questions essentielles. Les mesures proposées, comme l’augmentation du SMIC, risquent d’entraîner des dérapages budgétaires. L'arsenal ou le carquois libéral offrent des réponses qui sont tout à fait innovantes, praticables et dans la tradition de la pensée libérale pour remonter à Tocqueville ou à Montesquieu comme la décentralisation qui est fondamentale.

Il y a tellement de choses qui pourraient être faites au niveau des mairies qui sont efficaces et qui sont gérées par des bénévoles. Il y a 500.000 bénévoles en France, des élus locaux, qui ne sont pas payés et qui font un travail formidable. Pourquoi est-ce que l’on ne s'appuie pas sur eux pour faire du social, de la proximité, de l'aide aux personnes en difficulté ? Le recours aux élus locaux serait profondément libéral. Il pourrait être possible également de demander aux milliardaires français de faire un peu de philanthropie comme aux Etats-Unis. Les personnes les plus riches pourraient financer des hôpitaux, des musées, des projets de rénovation.

Donner le choix entre la philanthropie et l'impôt est profondément libéral. Pour rester sur cet exemple très concret, aux Etats-Unis, si vous êtes très riche, vous avez le choix entre la philanthropie et l'impôt. Pourquoi est-ce que l'on ne donnerait pas ce choix en totalité ou en partie aux personnes les plus riches en France afin qu’elles contribuent encore plus au bien-être de la société. La philanthropie est une autre flèche dans l'arsenal libéral qui n'est pas du tout utilisée en France.