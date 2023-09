"Gustave Caillebotte. L'impressionniste inconnu" de Stéphanie Chardeau-Botteri

Stéphanie Chardeau-Botteri a réuni des lettres, articles, photographies et autres papiers de famille puis réveillé sa mémoire d’enfant nourrie des récits de son arrière-grand-mère qui fut, à la première génération, la seule descendante des frères Caillebotte, la fille de Martial le musicien et la nièce de Gustave le peintre, lui-même mort sans postérité. C’est donc d’une biographie qu’il est question, la première jamais écrite sur cet artiste discret, acteur et mécène zélé du mouvement impressionniste, ami de Monet, Renoir, Manet, Degas et tant d’autres…

Gustave, le second des trois frères Caillebotte, peintre longtemps négligé et aujourd’hui mondialement salué qui fut aussi et à la fois l’un des plus grands philatélistes de son époque, un pionnier du nautisme, compétiteur hors pair maintes fois primé, un architecte naval maintes fois breveté, un amateur de jardins et botaniste distingué, ces deux dernières passions élisant domicile entre Gennevilliers et Argenteuil, sur ces bords de Seine que peignaient Monet et Sisley, ses amis.