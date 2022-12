Vladimir Poutine a évoqué le scénario de l'issue du conflit en Ukraine cette semaine.

Atlantico : Vladimir Poutine a indiqué qu'un "accord devra être trouvé" pour mettre fin au conflit en Ukraine. Doit-on le croire ?

Sergej Sumlenny : Toute déclaration de Vladimir Poutine dans cette guerre est une manipulation. Il a fait beaucoup de déclarations depuis février : sur la dénazification, sur le fait qu'il n'envisage pas d'anexer des territoires. Il a également déclaré qu'il n'y aurait pas d'attaques contre des civils. Tout cela était des mensonges. Ils visent à manipuler les opinions. Et tout d'abord, le public occidental. Cette déclaration qu'il est prêt à négocier est une stratégie pour faire pression sur l'Ukraine. Même si l'Occident soutient militairement l'Ukraine, de nombreux dirigeants soutiendraient un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne le poussons pas maintenant parce que Boutcha et d'autres massacres se sont produits. Mais Vladimir Poutine croit toujours qu'il peut créer une pression d'information sur l'Occident en disant : « nous voulons la paix, parlons », etc. Il veut montrer à l'Occident qu'il existe un moyen de négocier. Je ne pense pas que cela fonctionnera. Les Ukrainiens ne l'achèteront pas et les principaux fournisseurs de l'Ukraine non plus. Les pourparlers de paix n'ont pas de sens, il les utiliserait pour se regrouper et reprendre le pouvoir. Mais ce discours trouve un écho en Allemagne. Si vous lisez l'interview d'Angela Merkel, elle dit que toute guerre se termine par une négociation de paix. C'est essentiellement faux. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée par la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne, et non par des négociations. Mais dire ça sonne bien, mais c'est des conneries. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir de négociations du tout. Il devrait y avoir quand l'Ukraine bat la Russie. Mais pas avant. Pour résumer, Poutine n'a aucune intention de signer un accord de paix avec l'Ukraine et même s'il signe quelque chose, il ne le respectera jamais.

Alors ça ne peut pas être le signe qu'il intègre le fait qu'il ne peut pas gagner ?

Poutine souffre clairement de problèmes sur le terrain. Il a perdu plus de 90 000 de ses hommes qu'il ne peut remplacer par des recrues de qualité. La seule chose qu'il peut faire est de frapper l'infrastructure de l'Ukraine avec des missiles. Mais même ici, il a un taux de réussite très faible. Mais quand même, la population ukrainienne souffre beaucoup alors que la population russe, à part les militaires, va bien. Dans cette situation, il est important d'arrêter la phase militaire active sur la ligne de front pour se regrouper, former une nouvelle armée. Pour cela, il a besoin de temps, et le temps ne peut venir que par des négociations de paix et un cessez-le-feu.

Il y a eu des rapports selon lesquels le comportement de Poutine est erratique. Que savons-nous à ce sujet?

Bien sûr, il est erratique. Il perd la guerre. Il a clairement l'air désorienté. Mais nous savons que Poutine pense qu'il a plus de souffle que la démocratie, car il est un dictateur et peut laisser son peuple souffrir. Poutine peut ignorer les opinions publiques, les critiques, jusqu'à un certain point. Une partie de lui pense toujours qu'il peut battre les démocraties à long terme et gagner, mais il est vraiment à bout de souffle. En Russie, plus de 80 % ont soutenu cette guerre à ses débuts. Maintenant, ce n'est que 40% car ils subissent des pertes et la victoire n'est pas visible. Poutine ne peut offrir aux Russes aucune grande victoire. Et l'essoufflement de la Russie le rend désespéré car il voit qu'il ne peut pas gagner.

Vladimir Poutine n'est-il sensible qu'à « la logique de la force » ?

Je le pense effectivement. Poutine agit toujours dans la logique du jeu à somme nulle. Si les deux parties gagnent, ce n'est pas une victoire. Il préfère un jeu à somme négative plutôt que de laisser l'autre gagner quelque chose. C'est une logique de gang de rue, et elle ne répond qu'à la force. Et ceux qui respectent les traités sont perdants. Les gens authentiques prennent ce qu'ils veulent.

