Guerre en Ukraine : la Russie fait-elle face à une nouvelle mobilisation ?

Marins s'alignant sur le pont de la frégate Amiral Kasatonov lors d'une visite du président russe dans le port arctique de Severodvinsk, le 11 décembre 2023.

Presque immédiatement après la « mobilisation partielle » de l'automne 2022, il était question que le Kremlin aurait besoin d'une nouvelle mobilisation pour compenser les énormes pertes de soldats et d'officiers sur les fronts de la guerre contre l'Ukraine. Ces discussions se sont intensifiées à l'automne 2023 : à ce moment-là, le recrutement de nouveaux mercenaires (ou « contractuels » selon la terminologie officielle) semblait être en déclin, et l'annonce d'une mobilisation plus proche des « élections » présidentielles était considérée comme une mesure risquée et dangereuse. Les attentes de mobilisation à l'automne 2023 étaient également alimentées par la presse d'opposition, bien qu'il soit plus logique de supposer que toute décision sur cette question serait prise après le vote de mars.

Et maintenant, avec les « élections » présidentielles derrière nous, le Kremlin a annoncé des plans à grande échelle pour augmenter la taille des forces armées (selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, cette année, elles seront complétées par deux armées blindées générales et trente formations, dont quatorze divisions et seize brigades), les rapports sur un ralentissement de la signature des contrats sont devenus plus fréquents, la conscription de printemps a commencé, mais la mobilisation n'a pas eu lieu. Dans les premiers jours après les « élections », elle était ‘prévue’ pour le 25 mars, et récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'elle devrait être prévue pour commencer le 1er juin. De nombreux analystes militaires affirment que l'armée a besoin de centaines de milliers de nouveaux soldats pour la prochaine offensive, tandis que des fuites de « sources vérifiées » suggèrent qu'au moins 300 000 personnes seront mobilisées.

À Lire Aussi

SOS pénurie d’obus made in Europe : l’économie de guerre, cette stratégie que les gouvernements de l’Union semblent incapables de comprendre

Aujourd'hui, nous pouvons essayer de faire une nouvelle prédiction pour la mobilisation de 2024, et je vais à nouveau risquer de dire qu'il n'y en aura pas, bien que la situation sur le front reste difficile : les récits de 486 000 recrues ne sont pas crédibles, et le manque de soldats sur le front est noté par de nombreux observateurs.

La mobilisation de 2022 a entraîné deux types de coûts : certains étaient « en partie prévus » et d'autres étaient totalement inattendus. D'une part, le Kremlin ne pouvait pas ignorer que la croissance de l'armée entraînerait des coûts importants. Cependant, il est peu probable qu'il ait anticipé leur véritable ampleur : jusqu'à l'automne 2022, le salaire mensuel d'un soldat sous contrat était de 30 000 à 42 000 roubles (l'équivalent de 300 à 420 euros), et les prisonniers recrutés par des sociétés militaires privées (SMP) étaient prétendument payés par des sources autres que le budget de l'État. Ce n'est que beaucoup plus tard que Poutine a soudainement « rappelé » que ce recrutement de détenus avait coûté à l'État plus de 200 milliards de roubles.

Pendant ce temps, afin de prévenir les troubles sociaux pendant la mobilisation, les autorités ont annoncé un nouveau salaire mensuel minimum de 195 000 roubles (environ 1 959 euros) pour un soldat sous contrat et ont dû porter les anciens soldats au même niveau que les nouveaux arrivants. De plus, il est devenu clair que les pertes massives subies par les forces armées russes en Ukraine obligeaient le gouvernement à dépenser sans compter pour les « frais d'obsèques », qui à ce stade pouvaient dépasser 10 millions de roubles par soldat tombé au combat (nous avons décrit ce problème dans notre article sur les « deathnomics » de Poutine). Pour la première fois depuis l'époque des régiments des Streltsy au XVIIe siècle, le trésor a commencé à dépenser sérieusement pour les soldats de rang. En passant, sous Pierre le Grand, le salaire d'un soldat après toutes les déductions était légèrement supérieur à 5 roubles par an, et pendant le règne d'Alexandre Ier, il était de 10 roubles, ce qui, en termes de prix de l'argent, équivaut aux 12 000 et 25 000 roubles (120 ou 250 euros) d'aujourd'hui. À l'époque soviétique, comme nous le savons, un simple soldat était payé trois roubles par mois jusqu'à la fin des années 1980. Ainsi, ce changement est sans précédent selon les normes russes. D'autre part, l'un des effets secondaires de la mobilisation de l'année suivant le 21 septembre 2022 a été la fuite de près d'un million de personnes à l'étranger, ce qui a entraîné une pénurie grave de main-d'œuvre (non catastrophique en soi, mais critique pour l'économie russe, qui est extrêmement rigide en termes d'emploi). Associée à la demande croissante de main-d'œuvre dans les usines militaires, la pénurie de main-d'œuvre créée par la mobilisation est devenue un problème national à un moment où la plupart des entreprises non seulement avaient oublié, mais n'avaient jamais connu ce que signifiait augmenter la productivité par l'innovation technologique. Et alors que les coûts directs de la mobilisation étaient facilement gérés par les autorités, les coûts secondaires sont encore loin d'être surmontés.

Par conséquent, le Kremlin cherchera d'autres moyens de maintenir la capacité de combat des troupes, même si les coûts directs pour les autorités fédérales de la nouvelle mobilisation ne semblent pas catastrophiques : après tout, l'objectif n'est pas de doubler la taille de l'armée, mais plutôt de remplacer les pertes subies et de la renforcer quelque peu dans les zones critiques du front. Par conséquent, le nombre total de personnel augmentera de « seulement » 100 000 à 150 000 personnes, dont le coût (avec la fourniture de tout le nécessaire) ne dépassera pas 25 à 30 milliards de roubles par mois, soit environ 300 à 350 milliards de roubles par an (3 à 3,5 milliards d'euros). Ce montant est faible - il représente à peine 3 % des dépenses totales du ministère de la Défense prévues dans le budget de 2024. Cependant, la mobilisation pourrait avoir un certain nombre de conséquences négatives pour les autorités, car elle pourrait sérieusement compromettre l'apathie presque universelle envers la guerre qui est revenue dans la société russe en 2023. De plus, l'annonce de la mobilisation entrerait en contradiction avec les rapports sur le développement réussi d'opérations offensives par les troupes russes (septembre 2022 a apporté des nouvelles totalement différentes) et pourrait probablement accroître le radicalisme des déclarations des représentants de l'OTAN, quelque chose que Moscou convoite à peine. Dans ce contexte, les déclarations de Shoigu sur l'augmentation de la taille des forces armées ressemblent davantage à des intentions stratégiques, dont la réalisation est prévue pour l'ensemble de l'année 2024 (voire pour une partie significative de 2025), ce qui est perçu au Kremlin comme une année d'accumulation de forces et de ressources, et pas du tout comme le moment d'une rupture décisive dans la guerre. C'est l'Europe qui est maintenant préoccupée par la façon d'assurer la continuité de la politique de l'OTAN en cas de retour de Trump au pouvoir aux États-Unis, tandis que Moscou semble se préparer à une confrontation prolongée. Les autorités russes ont l'intention de surveiller le développement de la situation politique en Ukraine même après la fin du mandat du président Volodymyr Zelensky et l'annonce de la mobilisation ukrainienne, ainsi que le développement du programme international, qui sera déterminé par les résultats des élections au Parlement européen, le sommet anniversaire de l'OTAN à Washington et les vicissitudes de la campagne électorale américaine.

À la troisième année de la guerre, cependant, il semble de plus en plus que la commercialisation de l'armée et la croissance des dépenses militaires ont non seulement des conséquences positives mais aussi négatives. D'une part, l'augmentation du financement du complexe militaro-industriel et des paiements aux militaires stimule certainement l'économie (selon les estimations les plus conservatrices, un tiers de la croissance du PIB en 2023 a été assuré par ces injections), et les énormes pertes d'équipement militaire permettent, comme l'a récemment déclaré Poutine, de maintenir l'industrie de la défense occupée avec des commandes pour encore 5 à 10 ans. D'autre part, une certaine dissonance financière est apparue à la mi-2024 : alors qu'il y a deux ans, avec un salaire moyen russe de 62 000 roubles (620 euros), presque 200 000 roubles (2 000 euros) semblaient être beaucoup d'argent, aujourd'hui il est de plus en plus possible de gagner 100 000 roubles (1 000 euros) ou plus en travaillant dans une usine militaire plutôt que de risquer sa vie au front. Ayant déclenché une spirale de hausse des revenus, le Kremlin se retrouve dans une impasse de devoir augmenter considérablement les allocations des soldats bientôt, ce qui est particulièrement difficile étant donné à quel point l'idée de mobilisation est impopulaire.

Pour l'instant, les autorités ont l'intention de se contenter de mesures palliatives, et surtout de la croissance rapide des paiements forfaitaires régionaux dus à la signature d'un contrat (le paiement fédéral reste au niveau de 195 000 roubles ou 1 950 euros) : alors que dans les premiers mois après la mobilisation en 2022 ils variaient de 20 000 à 200 000 roubles (ou entre 200 et 2 000 euros), ces derniers mois, ce montant a été augmenté deux fois en peu de temps dans le Kraï de Krasnodar, passant de 300 000 à 1 million de roubles (de 3 000 à 10 000 euros) À Saint-Pétersbourg, un soldat sous contrat se voit désormais offrir 905 000 roubles (9 050 euros), dans l'oblast de Rostov — 700 000 roubles (7 000 euros), dans l'oblast de Nijni Novgorod — 500 000 roubles (5 000 euros), et dans la plupart des autres régions, le chiffre se situe entre 200 000 et 400 000 roubles (entre 2 000 et 4 000 euros). Qui plus est, depuis le début de l'année, ce chiffre a augmenté dans une plus ou moins grande mesure presque partout dans le pays.

De plus, de nombreuses entreprises fédérales se sont impliquées dans la fourniture d'un soutien financier aux recrues, le recrutement de volontaires potentiels, le paiement de salaires substantiels comparables à ceux des conscrits, et la rétention intégrale de leurs paiements pour toute la durée du service au cas où il « s'avérerait soudain » que le nouvel employé a décidé de « servir la patrie ». Toutes ces dépenses sont effectuées sans impliquer formellement les fonds du budget fédéral, ce qui permet de les gérer sans drame excessif (même si toutes les recrues étaient payées 1 à 1,5 million de roubles chacune, cela représenterait 250 à 300 milliards de roubles, soit moins de 10 % du transfert du budget fédéral vers les régions en 2024, pour recruter 200 000 personnes). Cependant, elles ne résolvent pas le problème principal, qui est la pénurie de main-d'œuvre, et, ainsi, c'est l'indexation des allocations de 40 à 60 % (qui coûtera au trésor environ 400 milliards de roubles par an — une somme importante, mais toujours gérable) qui sera l'indicateur de savoir si les autorités ont l'intention de continuer le recrutement commercial ou de pencher en faveur de la mobilisation.

Dans le même temps, il semble que le Kremlin ait décidé de ne pas financer le déficit budgétaire causé par des dépenses militaires importantes par l'emprunt et l'émission de dette, et se concentre désormais sur la réforme fiscale, que Poutine a vaguement mentionnée dans son discours à l'Assemblée fédérale. Si les paramètres de la réforme récemment annoncés sont corrects, et qu'elle implique de porter le taux d'imposition sur le revenu le plus élevé à 20 %, avec une plus grande diversification selon le revenu, ainsi que de porter l'impôt sur le revenu personnel à 25 %, cela pourrait rapporter au trésor jusqu'à 2 billions de roubles par an, une partie significative des recettes allant aux budgets régionaux, qui pourraient financer le recrutement initial de nouveaux conscrits. À mon avis, en 2025, les salaires du personnel des unités impliquées dans la guerre contre l'Ukraine peuvent être considérablement augmentés sans augmenter les déséquilibres budgétaires — et cela facilitera beaucoup le recrutement (un an de service — avec 1,2 million de roubles pour la signature d'un contrat et un salaire de 300 000 roubles par mois — rapporte à un soldat sous contrat le même revenu que six ans sur le marché du travail « civil » au salaire moyen russe, et c'est un motif sérieux de signer un contrat avec l'armée). Dans le même temps, les autorités sont conscientes que les décès de volontaires n'ont pas de conséquences politiques ou sociales, puisque seuls ces militaires tombés sont responsables de ce qui leur est arrivé. Voyant dans quelle mesure l'augmentation des dépenses pour le développement de l'industrie militaire et des paiements directs aux militaires stimule l'économie, la direction du pays ne devrait pas être trop préoccupée par de nouvelles dépenses (d'autant plus que les entreprises n'ont maintenant nulle part où aller sous l'aile de Poutine).

Bien sûr, seule Poutine peut savoir quelle décision sera prise sur la mobilisation dans un avenir proche. Cependant, d'un point de vue purement économique, il n'y a rien de difficile à dépenser un trillion de roubles supplémentaires par an pour les paiements aux militaires, soutenant ainsi la demande des consommateurs et empêchant les bouleversements sociaux associés à la mobilisation. Surtout maintenant, alors que la situation sur le front est relativement stable et qu'il y a peu d'espoir de succès militaire majeur. Par conséquent, je suggérerais que le Kremlin choisira enfin la voie de la création d'une « armée commerciale » qui peut résoudre diverses tâches en zone de combat, et abandonnera l'idée d'envoyer de force les réservistes au front. D'autant plus que les autorités devront trouver de nouvelles sources de soutien dans les années à venir, et une armée bien rémunérée composée de personnes qui n'ont pas besoin d'elles dans le « monde civil » constitue une bonne base de soutien.