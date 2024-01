"Grandeur nature" de Erri De Luca : de l’intime à l’universel, le thème de la filiation superbement déployé

Erri De Luca poursuit son ascension vers les sommets du monde. D'un pas régulier, le geste économe, notre écrivain-alpiniste obstiné et noueux, se mesure cette fois, à la figure du père. D'emblée, il prévient son lecteur : " n' étant pas père, je suis resté nécessairement fils."

Mais quelle est la nature de ce lien secret qui unit le fils au père, peut-on impunément dénouer ce nœud de souffrance et de joie, de gratitude et de soumission ? Verticalité abyssale, sur laquelle Erri De Luca tisse de savantes variations.

Un père absent, vivant à plus de mille kilomètres pour le jeune Marc Chagall (Marek de son vrai prénom) qui s' efforce de restituer les traits jaunes et fatigués de Zakhar Chagall, marchand de harengs à Vitebsk. L'odeur de la saumure tenace et poisseuse, qui a accompagné chaque jour le petit Chagall dans sa scolarité, est soulignée d'un coup de pinceau sur le tableau, par deux traits rouges autour des yeux du père. Avec le temps qui va, Marc Chagall fait ainsi acte de reconnaissance pour ce père pauvre et digne dont les vêtements suintaient des effluents salés.

Autre relation père-fils: le sacrifice d' Abraham ou plutôt, souligne Erri De Luca, la ligature de Isaac. La requête de la divinité est impérieuse : le père doit sacrifier son fils. Et dans une forme d'obéissance absolue, de respect profond pour son père, Isaac si vigoureux et docile, hisse sur son dos au sommet de la montagne, une charge de bois écrasante destinée à la cérémonie. Ici, remarque l' écrivain italien, grand lecteur de la Bible, la radicalité, l' extrémisme ne résident pas dans le geste du père qui sacrifie mais dans la volonté du fils qui consent...