Sur le grand écran

Gladiator II met en lumière le royaume nord-africain antique de Numidie et voilà ce qu’en dit un historien

Gladiator II s'ouvre sur une flotte romaine assiégeant brutalement une ville du royaume nord-africain de Numidie. Sur le grand écran, on voit des navires incendiés par des pots d'huile brûlante et des défenseurs empalés par des boulons de fer de la taille d'un homme. Les habitants, soi-disant barbares, sont finalement réduits en esclavage et ramenés à Rome.