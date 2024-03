George Galloway, le nouveau député britannique pro-palestinien qui marque la montée du sectarisme religieux en politique

Il y a bien sûr un gagnant : George Galloway - ou, comme il se nomme lui-même, "Gaza George".

Les résultats de l'élection partielle de Rochdale de ce matin font de nombreux perdants. Le parti conservateur ne s'attendait pas à un bon résultat, mais il sera frustré de n'avoir pas réussi à tirer parti de manière significative des échecs du parti travailliste. Le QG du parti travailliste a vu à quel point sa position sur Gaza pouvait être électoralement préjudiciable si les régions à majorité musulmane soutenaient d'autres candidats plus anti-Israël. Même Reform UK, anciennement le parti du Brexit, qui a réalisé des gains significatifs lors de deux élections partielles en février, a obtenu de mauvais résultats.

Les travaillistes ont réussi à transformer ce siège sûr en zone sinistrée. Des enregistrements ont montré le candidat officiel Azhar Ali déclarant lors d'une réunion l'année dernière qu'Israël avait délibérément "permis" les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre afin d'obtenir un "feu vert pour faire tout ce qu'ils veulent". Il a doublé la mise en blâmant des "personnes dans les médias provenant de certains milieux juifs" pour la couverture hostile de la presse, une version du cliché antisémite selon lequel les juifs contrôlent les médias. Lorsqu'il a fait l'objet d'une enquête et a été suspendu pour ses remarques conspirationnistes sur le pogrom du 7 octobre, il était trop tard pour que le parti travailliste propose un remplaçant.

Ali est resté sur le bulletin de vote en tant que candidat travailliste officiel, désavoué par son ancien parti, et a terminé à une lointaine quatrième place. En réponse, Starmer a promis de mieux contrôler les candidats à l'avenir, mais des critiques plus sévères à l'égard d'Israël pourraient être la clé de la conquête des électeurs musulmans.

Mais le plus grand perdant, selon l'ancien leader de l'UKIP Nigel Farage, est la politique britannique elle-même, pour laquelle le vote constitue "un signe très, très troublant, très inquiétant" des choses à venir.

Il y a bien sûr un gagnant : George Galloway - ou, comme il se nomme lui-même, "Gaza George". Sa campagne n'était pas axée sur Rochdale, mais sur le Moyen-Orient. Son objectif était de gagner le soutien des électeurs musulmans de la circonscription, qui représentent près d'un tiers de la population locale. Il a déclaré lors du dépouillement que sa victoire "est pour Gaza", ajoutant que "chaque musulman est amèrement en colère contre [le dirigeant du parti travailliste, Sir] Keir Starmer". Ce vote, a-t-il dit, "déclenchera un mouvement, un glissement de terrain, un déplacement des plaques tectoniques dans de nombreuses circonscriptions parlementaires".

Ce résultat pourrait être le signe de difficultés à venir dans les circonscriptions où l'électorat musulman est important et que l'on croyait jusqu'à présent fidèle au parti travailliste. Si ces électeurs de base ont fait défection dans la circonscription de Rochdale - et pourraient faire de même ailleurs -, le problème plus général est l'énorme désenchantement des électeurs, dont 39,7 % seulement se sont rendus aux urnes.

M. Galloway a été député travailliste jusqu'en 2003, date à laquelle il a été accusé de "jeter le discrédit sur le parti" en raison de ses critiques virulentes à l'égard de la guerre en Irak et de l'engagement de la Grande-Bretagne dans ce conflit. Il a ensuite été député du Respect Party, qui regroupe des éléments du Socialist Workers Party et de la Muslim Association of Britain.

Outre son opposition à la guerre en Irak, qui l'a amené à comparaître devant le Sénat américain lors d'une audition très médiatisée, M. Galloway s'est fait connaître pour ses positions radicalement anti-israéliennes. En 2013, il a quitté un débat à l'Université d'Oxford en déclarant : "Je ne débats pas avec des Israéliens". Soulignant sa "rhétorique incendiaire historique", l'organisation caritative Campaign Against Antisemitism (Campagne contre l'antisémitisme) a déclaré aujourd'hui : "Nous sommes extrêmement préoccupés par l'usage qu'il pourrait faire de la tribune de la Chambre des communes.

Mais Galloway a également des opinions assez conservatrices sur le plan social en ce qui concerne la cellule familiale et l'ordre public, ce qui souligne sa nature politique complexe qui lui a valu à la fois des amis et des ennemis de tous bords.

Le nouveau député a remporté son dernier siège en tant que représentant de son propre parti "populiste de gauche", le Workers Party of Britain, qui a été créé en 2019.

M. Farage, qui, il y a moins de dix ans, avait fait campagne aux côtés de M. Galloway pour obtenir le vote en faveur du Brexit, a réagi au résultat en affirmant qu'il assistait à la croissance d'une "politique sectaire" dans laquelle les gens votent uniquement en fonction de leur religion.

Il a cité des sources présentes lors du dépouillement qui ont déclaré que certaines urnes des quartiers à majorité musulmane de Rochdale avaient été remplies à 95 % par Galloway. M. Farage a également suggéré que dans certaines régions, des personnes ne parlant même pas l'anglais auraient voté pour M. Galloway, peut-être sur ordre de leurs imams.

L'envoi par Galloway de lettres de campagne distinctes aux électeurs musulmans et non musulmans a fait l'objet de critiques particulières. La première, qui s'ouvrait sur la formule "A'Salaam o Aleukum", se concentrait uniquement sur Gaza et les "crimes de guerre" prétendument perpétrés par Israël. Le second ne mentionne pas une seule fois ce sujet et se concentre plutôt sur les convictions socialement conservatrices de M. Galloway. Il y est dit, par exemple, qu'il arrêterait lui-même, "s'il le faut", les membres des gangs de séduction qui ont malheureusement fait la réputation de la ville.

Le résultat a également suscité un nouveau débat sur le système britannique de vote par correspondance, qui, selon ses détracteurs, ouvre la voie à l'intimidation et à la fraude électorales. Plus d'un quart de l'électorat a voté par correspondance, ce qui, selon Richard Tice, chef de file des réformistes, "ouvre incontestablement la voie à des abus importants". Les journaux prennent soin de souligner que "rien n'indique qu'il y ait eu des irrégularités significatives dans le vote à Rochdale".

Reform a déclaré que son équipe de campagne avait également fait l'objet de menaces de mort, "d'insultes racistes ignobles" et "d'intimidations et d'insultes quotidiennes", brossant le tableau d'une campagne électorale particulièrement laide.

David Tully, homme d'affaires local, est arrivé en deuxième position à l'issue d'une campagne axée sur les questions locales. Il s'est présenté comme le candidat anti-Galloway.

Galloway a obtenu un peu moins de 40 % des voix avec un taux de participation relativement faible de 39,7 %, ce qui montre peut-être plus que tout autre chose que les électeurs de la grande ville de Manchester, et certainement du reste de la Grande-Bretagne, sont fatigués du duopole conservateur-travailliste.

