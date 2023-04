Garance Meillon : Les maux qui tuent (presque)

Garance Meillon.

Simultanément, elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire".

Après une autofiction consacrée à Daniel Filipacchi (« Pour Lui »/Fayard+ Le Livre de Poche), elle publia son onzième livre "Rien que La Mer" (La Grande Ourse) .Sujet : la mort du père et le massacre des marins français par leurs alliés britanniques pendant la deuxième guerre mondiale -à Mers-El -Kébir. Ce roman fut sélectionné Renaudot et obtint le prix "Encre Marine », décerné chaque année par la Marine nationale et son commandement au port militaire de Toulon.

Annick GEILLE est écrivain, critique littéraire et journaliste. Auteure de onze romans, dont "Un amour de Sagan" -publié jusqu’en Chine- autofiction qui relate sa vie entre Françoise Sagan et Bernard Frank, elle publia un essai sur les métamorphoses des hommes après le féminisme : « Le Nouvel Homme » (Lattès). Sélectionnée Goncourt et distinguée par le prix du Premier Roman pour « Portrait d’un amour coupable » (Grasset), elle obtint ensuite le "Prix Alfred Née" de l'Académie française pour « Une femme amoureuse » (Grasset/Le Livre de Poche).

Je savais l’effet désastreux produit sur moi par ce « Belle journée ! », « Belle soirée ! » que des personnes bien intentionnées – en général des femmes- m’adressent parfois à la volée ; j’ignorais que l’exaspération produite chez moi par cette expression faussement chic et se poussant du col pouvait mener au divorce . Ce que nous apprend la romancière et cinéaste Garance ( beau prénom) Meillon dans son quatrième livre. C’est parce que l’homme qu’elle aime lui souhaite une « Belle nuit » en pensant qu’une « bonne » nuit ne sera pas assez reposante, que l’épouse -mère d’un bébé-fille de trois ans -va voir se fissurer dans le noir tout le « conjugo » qu’elle avait vécu jusqu’alors paisiblement, le croyant solide comme un roc. Cependant, et comme dans les mauvais livres « Emma et Romain semblaient avoir tout pour être heureux ».Il travaille dans une vaste et prospère entreprise (un « opérateur » ) dont le siège social se trouve à la Défense. Elle est romancière, donc très observatrice. Un peu bloquée, certes, depuis la naissance de l’enfant- fille âgée de trois ans : « Roxane ». Très tendance, ce prénom donne l’alerte. Quand on appelle sa fille Roxane, c’est que l’on attend de la vie quelque chose de vrai, d’un peu littéraire en somme. Las ! L’époux a la trentaine et tout pour plaire, mais son désir de plaire à ses pairs de la Défense surpasse celui de continuer à vouloir séduire la mère de Roxane. Sur la balançoire de l’amour, il y a toujours celui des deux pesant plus lourd que l’autre. : celui qui aime le plus. Surmenage, bouclages et téléphonages tard le soir : Romain a beau devenir de plus en plus « dir’com » et spécialiste des « relations presse » digitales, le « défi » que représente cette mission a changé l’ex artiste du dimanche (ce doux et un peu fou peintre- paysagiste qu’Emma a rencontré jadis et naguère) en faquin aux discours formatés par l’époque.

Romain veut comme tout un chacun le succès dans l’Entreprise. Emma vit une sorte de « baby-blues ».Les romanciers sont souvent mélancoliques.« Emma en est fatiguée, de Roxane ; elle l’aime à la folie, mais ce soir c’est le premier vrai dîner qu’ils organisent depuis la naissance, et elle doit admettre qu’elle lui en veut un peu. De ces dîners manqués par sa faute, de ses larme aussi, de son vomi, de ses couches, de cette absence générale de reconnaissance,- mais pour attendre de la reconnaissance de la part d‘un bébé, ne faut-il pas avoir un problème ? ».On se marie et l’on a des enfants parce qu’on sait, on sent que l’on s’aimera toujours et puis voilà, un mot mal choisi, un mot de trop en somme, et l’amour s’affaiblit avant de s’affaisser tout à fait.

C’est ce « Belle nuit ! » lancé par le mari à sa femme, un soir, au creux du lit conjugal qui va fissurer la relation. Fautes de Français, orthographes défaillantes, vocabulaire « rabougri » selon Alain Finkielkraut, lourds « éléments de langage » pour cacher l’inculture sévissant à tous les étages … la pauvreté de la langue dit mieux qu’un long discours les effondrements auxquels nous assistons ces temps-ci. Cruellement, comme doit le faire la fiction, Garance Meillon étudie les effets de cette pauvreté sémantique sur ce petit couple bien de chez nous . La séparation s’amorce dès les premières pages par le langage « à côté de la plaque » du mari : ses vocables choquent la romancière. Toutes les tours de la Défense entrent dans le lit conjugal. Creusant un fossé entre Emma et Romain, les maux de l’époque trahissent la défaite du couple. « Papa pique et maman coud », dit la chanson : certes, certes, mais le résultat d’une vie un peu trop « commune » n’est pas brillant. Les mots du dehors -ceux qu’il sied de dire aux voisins, aux collègues de La Défense- perdent leur sens dans l’intimité.

L’amour s’enfuit-il quand nous oublions les mots pour le penser ? Le langage est- il si important entre les aimants -hétérosexuels ou pas ? Oui, nous dit Garance Meillon qui a lu « Les choses » de Georges Pérec (Prix Renaudot 1965) : « Une enquête sur la société de consommation et les frustrations qu’elle engendre » La romancière sait donc peindre avec minutie le ralentissement des affects. La fin du sentiment. « Dès lors, ils ne se toucheront plus » note-t-elle sèchement. Un mot de trop et l’amoureuse ne l’est plus. Romain est « investi » à la Défense. A devoir écouter sans cesse « La langue de l’ennemi » (cf. Genet) c’est-à-dire les clichés d'aujourd’hui, on souffre, surtout lorsqu’on est romancière. « Une belle nuit ». Elle n’avait pu fermer l’œil. Elle s‘était allongée sur le dos, le regard vers le plafond. Cette phrase, elle ne l’avait pas analysée, pas tout de suite, sur le moment elle en était incapable, elle n’ avait pas compris pourquoi ces trois mots l’avaient mise dans un état pareil, car oui, une peur glaçante l’avait gagné tout à coup. Emma dans le lit avait tremblé. La couette ne s ‘était pas rabattue sur un refuge mais sur un sarcophage.(…) Une belle nuit ? pourquoi pas une bonne nuit tout simplement ? »Conclusion : les discours normatifs tuent les sentiments « Tout ce que dit Romain est vrai et en même temps tombe à côté de la vérité, comme si quelque chose en lui avait adroitement calibré ses propos pour créer une version falsifiée de la réalité ».C’est-à-dire une fiction, celle que nous lisons, sans doute, ce roman qu’Emma /Garance ne pouvait écrire hier, bloquée par les mots truqués.Et qu’elle a fini par terminer, libre enfin.

Fiction agréablement pernicieuse : romancière à suivre !

