"Franz Kafka, une vie à Prague" de Harald Salfellner

L’écrivain Kafka est enraciné avec chaque fibre de son être dans le sol de Prague, partout dans ses œuvres jaillissent la ville et ses habitants.

La vie de Franz Kafka a été de nombreuses fois traitée mais celle de Harald Salfellner la rend très particulière avec une étude profonde qui débute avec cette « Prague d’Or » de Kafka, ville impériale de la Moldau. Cette vieille cité juive est d’abord celle d’un brocanteur vers 1898. Recoins obscurs, cours crasseuses, cafés bruyants certes mais autour de la foule, les Pragois espèrent y voir désormais une ville hygiénique et, en même temps, le parc de la Pépinière se mariant avec un engin de nettoyage fait en 1900. Au-dessus de la population pragoise, les premiers avions qui les font rêver sont, pour les citoyens, un nouvel aéroport comme s’ils allaient eux-mêmes s’y rendre un jour.

D’une page à une autre, avec une connaissance inouïe de l’Histoire de Prague, Harald Salfellner présente l’évolution architecturale et sociologique de la ville et de ses habitants à l’époque de Kafka. Un nouvel état d'esprit plus avancé, plus mobile, plane alors sur Prague.

Kafka, lui-même, ainsi que de nombreux visiteurs étrangers ont constaté cette évolution des mentalités pragoises.

La naissance du nationalisme tchèque s’est faite le 28 octobre 1918 pour la proclamation de la République Tchécoslovaque devant une foule immense. Alors que les Pragois attendaient Vienne et son soutien, les esprits s’échauffent et une ère nouvelle entre en scène. Si la vieille Autriche montre ses dernières forces dans les batailles et les assauts meurtriers, c’est à la Tchécoslovaquie de prendre la place de l’Autriche et c’est en 1931 que Tomas Garrigue Masaryk est devenu le premier président tchécoslovaque.