France-Kazakhstan : Emmanuel Macron plaide pour un partenariat très fort entre les deux pays

En visite au Kazakhstan, Emmanuel Macron a remercié le président Tokaïev pour sa prise de distance avec la Russie.

15 ans après la signature du partenariat stratégique franco-kazakh, 9 ans après la dernière visite d’un président français, en l’occurrence, François Hollande, le chef de l'État français a insisté sur les liens qui unissent les deux pays, à la fois coopération stratégique, vision politique commune marquée par le multilatéralisme, et échanges et enrichissements culturels de plus en plus nombreux actuels et à venir.

Engagement réaffirmé pour la souveraineté et la stabilité régionale

Emmanuel Macron a salué lors de sa visite le rôle "central" du Kazakhstan en Asie et plus largement dans l’histoire des anciennes républiques qui ont quitté l’URSS, en soutenant fermement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des nations, conformément au principe de la Charte des Nations Unies. Le président français a exprimé sa reconnaissance pour la "ligne d'avenir" que le Kazakhstan poursuit, une ligne qui se révèle être en harmonie avec la philosophie qui anime la relation bilatérale entre les deux pays. "Au moment même où nous célébrons le 15e anniversaire de ce partenariat stratégique, a-t-il déclaré. Je veux saluer le rôle très important que vous jouez [...] la clarté avec laquelle vous avez tenu une ligne pour votre pays, qui me semble être la ligne d'avenir."

Dynamique économique et vision partagée

Emmanuel Macron a mis en exergue l'importance des relations économiques franco-kazakhes, notant que la France est le 5e partenaire commercial du Kazakhstan et a souligné la présence d'une "délégation très importante d'entreprises françaises à Astana". "On a plus de 60 entreprises qui ont fait le déplacement depuis la France", a-t-il insisté lors de son allocution à l’issue de sa rencontre avec le président Tokaïev, marquant l'importance de la coopération économique entre les deux nations.

Le Président français a annoncé la signature de plusieurs contrats importants dans les secteurs clés tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, et la recherche et l’exploitation des terres rares. Il a apporté le soutien franc et massif de la France et de ses partenaires européens au développement d'un nouveau corridor trans-Caspien permettant de relier la Chine à l’Europe par voie terrestre, afin de faire face aux "difficultés majeures en matière de chaînes d'approvisionnement" découlant de la guerre en Ukraine. "La stratégie, qu'on appelle Global Gateway, et qui a été lancée en 2022 sous présidence française de l'Union européenne contribue activement à ce corridor, et vous pouvez compter sur la mobilisation des entreprises françaises et de tous nos savoir-faire dans la réalisation de ce projet, qui participe à nos efforts de développement d'un nouveau corridor logistique entre l'Asie et la Méditerranée", a notamment déclaré Emmanuel Macron.

D’autres annonces de contrats et de partenariats ont été faites par le chef de l’Etat, comme "le projet de construction d'un parc éolien d'une puissance de 1,2 gigaWatt dans le sud du Kazakhstan qui est unique par son ampleur en Asie centrale" ou encore "la production en commun de vaccins contre la fièvre aphteuse animale", mais aussi "la signature aussi d'un accord important avec Thalès pour la fourniture de radars qui seront assemblés au Kazakhstan dans le cadre d'une coopération industrielle" entre les deux pays. Par ailleurs, Air Liquide va bâtir des unités de production de gaz industriels indispensables à l’exploitation pétrolière, permettant de la moderniser.

Cultiver les échanges culturels et éducatifs

Au-delà de l'économie, Emmanuel Macron a insisté sur le renforcement des échanges culturels, insistant sur l'importance de l'enseignement du français au Kazakhstan. "Je place beaucoup d'espoir dans l'accord intergouvernemental relatif aux établissements d'enseignement français au Kazakhstan et à l'enseignement du français dans les établissements scolaires du Kazakhstan. Je me réjouis aussi de l'aboutissement de la rénovation de notre dispositif et du lancement à la rentrée 2024 de l'Université franco-kazakhstanaise", a notamment déclaré Emmanuel Macron. Une exposition culturelle kazakhstanaise est également prévue pour l’an prochain à Paris, au Louvre, sachant que les deux chefs d’État ont annoncé de nouvelles visites de l’un et l’autre dans les deux pays, l’an prochain.

Un avenir commun face aux crises internationales

Parlant des crises internationales, notamment celle en Ukraine, Emmanuel Macron a réitéré l'engagement de la France en faveur du multilatéralisme et du respect de l'ordre international basé sur le droit. "Je veux ici redire notre attachement au multilatéralisme, au respect de la Charte des Nations unies et à un ordre international fondé sur le droit", a-t-il déclaré, alignant la France et le Kazakhstan dans leur vision d'un monde régi par la légalité internationale. Il a fortement insisté sur le fait que ni la France, ni le Kazakhstan, n’acceptaient l’idée d’une vassalisation.

Un partenariat franco-kazakhstanais très fort

La visite d'Emmanuel Macron au Kazakhstan renforce un partenariat déjà fort entre les deux pays, et l’annonce de nouvelles visites des deux présidents dès 2024, en France, et au Kazakhstan, ne fait que renforcer ce partenariat.