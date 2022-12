Forcer les chômeurs à accepter un emploi sans rapport avec celui qu’ils occupaient avant produit un résultat…

Une étude réalisée par des chercheurs danois donne une idée plus précise de ce qu’il est judicieux… ou non de faire.

Atlantico : Vous avez récemment publié : Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers. Comment avez-vous mesuré l'impact de l'imposition d'une tâche de recherche plus large pour les chômeurs qui assistent à la réunion des assistants sociaux ?

Heike Vethaak : Nous avons des informations sur les réunions que les chômeurs ont avec leurs assistants sociaux de l'administration de l'assurance-chômage. Dans une partie de ces réunions, le travailleur s'est vu imposer la tâche de recherche plus large. Même si la tâche de recherche plus large a été imposée à un sous-échantillon sélectif de ces travailleurs, nous pouvons estimer l'effet causal en utilisant les informations sur les travailleurs sociaux.

L'idée est que si deux travailleurs sociaux ont des réunions avec à peu près la même composition de bénéficiaires de prestations, mais ont des taux différents d'application des tâches. Ensuite, certains bénéficiaires de prestations qui recevraient une tâche avec l'un des assistants sociaux ne la reçoivent pas lorsqu'ils sont affectés à l'autre assistant social. Ce qui est important, c'est que les chômeurs ont été assignés au hasard aux travailleurs sociaux. Cela fournit alors une variation aléatoire dans laquelle les chômeurs reçoivent la tâche, qui peut être exploitée lors de l'estimation de l'effet de l'imposition des tâches de recherche plus larges.

Quels sont vos résultats ? Est-ce positif ou négatif pour eux d'imposer aux chômeurs d'élargir leur recherche et d'accepter des emplois éloignés de leur emploi précédent ?

La tâche de recherche plus large réduit la recherche d'emploi et prolonge la période de perception des prestations d'assurance-chômage. Les caractéristiques de l'emploi après la période de chômage sont également moins favorables ; après la tâche, les individus sont moins susceptibles d'avoir un contrat à durée indéterminée et ils travaillent moins d'heures par semaine. En résumé, nous constatons que l'imposition d'exigences de recherche plus larges a aggravé les résultats sur le marché du travail.

Comment expliquez-vous que forcer les demandeurs d'emploi à effectuer des recherches sous-optimales semble diminuer la probabilité d'obtenir un emploi réussi ?

Les effets négatifs de l'imposition d'une tâche de recherche plus large semblent contredire les résultats d'études antérieures qui montrent des effets positifs de la stimulation d'une recherche d'emploi plus large, y compris une étude française de Daphné Skandalis. Une différence importante est que la tâche de recherche plus large fait partie d'un programme formel et obligatoire, alors que d'autres études ont considéré les « traitements de l'information ». Les traitements de l'information pourraient affecter principalement les croyances sur les rendements de la recherche d'emploi chez les chômeurs trop optimistes. Les chômeurs qui ont été sélectionnés pour recevoir une tâche obligatoire des travailleurs sociaux étaient probablement un groupe différent de ceux qui sont trop optimistes et réagissent aux traitements d'information.

De plus, nous montrons que les effets négatifs de la tâche sont les plus importants pour les chômeurs qui sont les plus susceptibles de la recevoir. Dans notre contexte, les intervenants confient la tâche principalement aux chômeurs qui cherchaient de justesse avant la rencontre. Il peut s'agir de travailleurs spécialisés qui profitent le plus d'une recherche d'emploi étroite et qui optimisaient leur recherche d'emploi avant de recevoir la tâche obligatoire. En d'autres termes, la tâche de recherche plus large obligatoire les oblige à effectuer une recherche différente, différente de leur stratégie de recherche optimale.

Cependant, vous considérez que la restriction des opportunités de recherche d'emploi oblige les chômeurs à rechercher de manière sous-optimale, ce qui affecte négativement les résultats sur le marché du travail. Pourquoi est-ce ainsi ?

Voir aussi la réponse précédente. En termes simples, vous pourriez dire que les chômeurs ont été mandatés pour rechercher et accepter des emplois sans rapport avec leurs anciennes professions, mais les chômeurs qui ont dû le faire réussissent en fait mieux lorsqu'ils recherchent de manière étroite. Plus techniques, ces chômeurs recherchaient de manière optimale des emplois sans la tâche plus large de recherche d'emploi, mais la tâche les oblige à modifier leur comportement de recherche. En conséquence, ils effectueront une recherche sous-optimale, car ils ne peuvent plus effectuer une recherche optimale.

Pourquoi ces incitations à rechercher un emploi éloigné de ses compétences sont-elles si fortes, si elles ne se traduisent pas par des résultats efficaces en termes de retour à l'emploi ?

Des recherches antérieures ont montré que les croyances biaisées chez les demandeurs d'emploi au chômage sont une cause de chômage de longue durée, car les chômeurs sont trop optimistes et recherchent trop souvent un travail qui ressemble à leur emploi précédent. Par conséquent, un nombre croissant de pays de l'OCDE exigent des chômeurs qui risquent de connaître un chômage de longue durée qu'ils recherchent et acceptent des emplois au-delà de l'occupation de leur emploi précédent. De plus, plusieurs études ont montré que les traitements de l'information visant à stimuler une recherche plus large sont en fait efficaces.

Cependant, notre étude montre qu'il est difficile de traduire cette idée en une politique formelle. Nous soutenons que forcer les chômeurs pourrait ne pas leur être bénéfique. Au contraire, nous montrons que certains sont encore plus mal lotis. Une approche plus consultative et informative est probablement préférable.