"Focus" de Vérino : In Vérino veritas

Vérino est en tournée avec son spectacle "Focus".

Le spectacle "Focus" de Vérino est à voir notamment à Toulouse, Colmar et Nantes.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Focus

De Vérino, Marion Balestriero, Aude Gallio

Avec Vérino

INFOS & RÉSERVATION

https://verino.fr/tournees/

15/06/23 à Toulouse

17/06/23 à Nantes

03/12/23 à Colmar

Et partout ailleurs jusqu’en 2024 ! En tournée aussi dans toute la France (et parfois à Paris) avec son Inglorious Comedy Club

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Dans Focus, Vérino pioche dans ses anecdotes familiales et personnelles pour amener des sujets plus généraux comme l’écologie, la (non) capacité des gens à se remettre en question, la mort ou encore l’éducation des enfants.

Entre deux histoires de sports extrêmes et une blague volée à son fils, il est certain que vous ne vous ennuierez pas.

POINTS FORTS

Tout en étant légèrement sarcastique, Vérino n’est jamais blessant. L’humoriste est fidèle à sa recette de la bonne blague : inclure tout le monde avec un grain de sel d’impertinence et de second degré.

Les jeux de lumières d’introduction et de fin du spectacle en mettent plein la vue !

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Le naturel et la décontraction de Vérino font de son spectacle un pur moment de plaisir, tout en légèreté. La salle était conquise.

UNE PHRASE

Alors qu’il parle de son fils : « Vous voyez tous ce que c’est “daltonien “? Le grand chien blanc avec les tâches noires ? »

L'AUTEUR

Vérino commence le stand-up en 2004, après avoir quitté Nancy pour la capitale. Il joue son premier spectacle en 2009.

Sa participation à On ne demande qu’à en rire booste sa visibilité, et il présente son second spectacle en 2014. La même année il monte le plateau d’humoriste Inglorious Comedy Club. • Si vous ne l’avez pas vu à la télévision, vu l’avez peut-être aperçu sur YouTube où il lance son format de vidéo inédit, « Dis donc Internet », qu’il tourne tous les vendredi à la fin de son spectacle, dos au public.