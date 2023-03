"Fini la comédie, confidences à Dalida" de Fred Faure et Frantz Morel A. L’Huissier : un spectacle émouvant, même si tout n’est pas parfait

"Finie la comédie, confidences à Dalida" de Fred Faure et Frantz Morel A. L’Huissier est à découvrir au Théâtre Montparnasse Galabru à Paris.

FINI LA COMÉDIE, CONFIDENCES À DALIDA

Un spectacle émouvant, même si tout n’est pas parfait

De Fred Faure et Frantz Morel A. L’Huissier

Durée : 1h10

Mise en scène : Sophie Delmas

Avec Fred Faure

NOTRE RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Fred est podologue. Il attend sa dernière patiente, en retard comme d’habitude. Ayant mis un vieux disque de Dalida sur sa platine, il revoit sa vie défiler tout en revisitant le répertoire de l’artiste disparue, à qui il voue une admiration sans borne.

Il partage avec le public les moments forts de sa vie : une éducation familiale plutôt classique, la découverte de son homosexualité et ses difficultés à l’assumer, ses aventures sentimentales faites de déconvenues, jusqu’à la belle rencontre.

De sa jeunesse à sa vie actuelle, les chansons de Dalida illustrent le parcours de Fred Faure. La relation particulière qu’il entretient avec fait de la chanteuse à la fois sa confidente, son double malheureux, son idole et sa muse.

POINTS FORTS

La sincérité de Fred Faure - qui nous raconte avec tendresse et pudeur sa propre histoire - est évidente. Ses confidences, distillées au compte-goutte, façonnent un personnage sensible et attachant, qui conquiert son public par sa générosité.

Il faut oser sortir de son cabinet de podologie – le vrai métier de Fred Faure – pour se confronter à la scène et à ses exigences. Porté par une foi inébranlable et une absolue confiance en lui, il a su s’entourer d’une équipe de professionnels aguerris qui l’ont accompagné tout au long de cette aventure, en faisant grandir l’artiste qui permet de révéler l’homme.

La vingtaine de chanson de Dalida, qui enluminent joliment le texte de la pièce, apportent élan et dynamique en doublant le one-man-show d’un tour de chant.

QUELQUES RÉSERVES

L’enthousiasme que Fred Faure communique à la salle ne gomme pas tout à fait les défauts de l’entreprise, qui empêchent le pari d’être totalement réussi.

La passion ne fait pas tout, mais tempère les critiques et fait du spectacle une plongée dans un monde où les hommes se rêvent en artistes et les chanteuses disparues depuis 25 ans reviennent nous habiter, nous hanter et nous faire chanter.

ENCORE UN MOT...

Iolanda Christina Gigliotti - dite Dalida - est né au Caire en 1933 et morte à Paris en 1987, désespérée de n’avoir pu trouver l’âme sœur. Sa carrière, jonchée de succès, aura traversé les modes et les styles musicaux pendant 25 ans.

Véritable icône, elle suscite toujours une admiration et une extraordinaire affection, notamment de la part de la communauté gay, à l’instar de Sylvie Vartan.

UNE PHRASE

« La vie, c’est insupportable … Pardonnez-moi. » (le mot laissé par Dalida lors de son suicide).

L'AUTEUR

La vie de Fred Faure se confond avec l’histoire de son one-man-show. En effet, fasciné par la musique et l’univers de Dalida dès son plus jeune âge, il apprend le chant en suivant les cours de la célèbre professeure de la Star Academy, Armande Altaï, dont il va assurer la gestion de l’école Les classes de chant.

Durant cette période, il enchaîne les concerts avec la troupe et interprète le rôle du roi Hérode dans l’opéra rock Jésus Christ Superstar.

Fred Faurefinit par écrire un spectacle autobiographique autour de l’univers de Dalida, le réécrit avec Frantz Morel A L’Huissier, enchaîne les répétions musicales avec Eric Melville, les chorégraphies avec Philippe Bonhommeau et les séances théâtrales avec Sophie Delmas, qui le met en scène.