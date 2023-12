Faut-il croire aux tests qui promettent de vous révéler votre âge biologique ?

Il existe des différences, parfois considérables, entre l'âge chronologique et l'âge physiologique

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : De nouveaux tests promettent de vous dire quel est votre âge biologique. Le Dr Nir Barzilai, directeur de l'Institut de recherche sur le vieillissement à l'Albert Einstein College of Medicine travaille notamment dans ce domaine. Les scientifiques s'efforcent de quantifier ce phénomène et de chiffrer « l'âge biologique ». Faut-il croire en ces tests et ces travaux ? Sont-ils fiables ?

Christophe de Jaeger : La mesure de l'âge biologique ou âge physiologique d'un individu est un élément clé de la recherche sur le vieillissement et la prise en charge de la sénescence. Il s’agit d’un domaine dans lequel mon institut en France est leader depuis plus de 20 ans. Il est toujours surprenant et « amusant » de voir que les Américains présentent des études et des conclusions qui sont déjà bien connues et publiées depuis des années en Europe.

Il est important de savoir pourquoi mesurer l'âge physiologique d'un sujet est fondamental. Cette mesure est le reflet de l'âge réel de l'individu. Il peut y avoir des différences parfois considérables entre un âge chronologique qui est déterminé par la date de naissance et la réalité de l'âge physiologique de l'individu, la réalité de son capital santé.

Chez un homme ou une femme de 50 ans, il est possible, par exemple, de mesurer son âge physiologique artériel et de trouver qu'il correspond à une personne de 65 ans. Cela veut dire que la personne porte le risque cardio vasculaire d'un individu de 65 ans alors qu’elle n'est âgée réellement que de 50 ans.

Le premier point fondamental dans la mesure de l'âge physiologique d'un individu est donc l'identification du risque réel et non théorique de maladie.

Le second point fondamental dans un âge physiologique est la capacité d'évoluer à la fois dans vers une aggravation mais également vers une amélioration.

Si vous tenez compte de l'avertissement que vous donne cet âge physiologique (65 ans pour les artères alors que vous n’avez que 50 ans) et si vous êtes intelligemment pris en charge, votre âge physiologique pourrait baisser alors que vous aurez pris un ou deux ans d’âge chronologique.

A travers cette amélioration, il sera possible de dire si la procédure ou le protocole que vous utilisez est véritablement utile pour vous. C’est la grande avancée que nous propose la médecine de la longévité.

L'âge physiologique n'est intéressant que parce qu'il est justement personnalisé. Il s’agit vraiment du reflet du capital santé d'un individu donné à un âge donné.

Ces tests sanguins destinés au public sont-ils fiables et permettent-ils de connaître réellement son âge réel ou faut-il attendre pour que la technologie soit plus avancée ?

Il s’agit de quelque chose qui est assez grave en réalité, car il ne s’agit ni plus ni moins que de la mise en avant d’une technique qui ne tient pas ses promesses en l’état. L’âge physiologique qui est donné à travers ces prises de sang correspond en fait à une mesure de la méthylation de l'ADN. En théorie, plus l’ADN est « vieux », plus il est méthylé. Mais c’est loin d’être aussi simple, voire simpliste. Il est impossible aujourd’hui à travers une simple technique, même en apparence sophistiqué, d’appréhender la complexité du vieillissement.

Il y a actuellement sur le marché au minimum une dizaine de sociétés ou de laboratoires d'analyses médicales qui proposent une mesure de méthylation de l’ADN. Comme je le disais précédemment, plus votre ADN cellulaire vieillit, plus il est méthylé. Si vous avez un ADN pour une personne de 50 ans qui va être un ADN qui est méthylé comme quelqu'un de 70 ans, votre âge de méthylation correspond à 70 ans. Cette technologie n’est pas assez sûre.

Mais, il peut y avoir de très importantes différences de résultats en fonction des techniques et des logiciels utilisées. Nous avons fait une étude dans mon Institut. Plusieurs collaborateurs et moi-même avions pris du sang et nous l'avions envoyé à plusieurs laboratoires différents. Des différences, même de plus de 20 ans, ont été constatées. Cela montre bien que cette technique n'est pas normalisée, n'est pas validée et n'est aujourd’hui que commerciale.

Certains font croire qu’il s’agit d’un élément fondamental alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas.

L’âge biologique correspond aux résultats d’une prise de sang. Mais en réalité, l'âge physiologique est beaucoup plus intéressant parce qu'il correspond à l'évaluation fonctionnelle de l'ensemble de nos systèmes physiologiques. Ce processus nécessite d’évaluer votre cœur, vos poumons, votre cerveau, votre peau, vos os. Cela permet d’avoir une vraie réalité du corps humain. Cela dépasse largement l'intérêt de la méthylation. Lorsque l’on applique cela, la méthylation n'a plus vraiment qu’un intérêt secondaire.

Existe-t-il scientifiquement des différences entre l’âge biologique, cellulaire et l’âge de chaque individu ?

Il existe des différences, parfois considérables, entre l'âge chronologique, âge cellulaire et l'âge physiologique.

L’âge qui est incontestablement le plus représentatif de notre capital santé est l’âge physiologique car il est global et le reflet des différents compartiments de votre organisme (cellulaire, sanguin et fonctionnel). Il est d’ailleurs en train de s'imposer au niveau international. L'âge biologique est une mesure qui s’obtient juste à travers certains paramètres dans le sang. La mesure de l'âge biologique peut donc être parfaitement trompeuse.

Les gens en bonne santé souhaitent avoir une idée de leur capital santé. Or il est possible d’avoir une méthylation très faible, donc un âge biologique par méthylation très faible, et pourtant être candidat à l'infarctus du myocarde en ayant un âge physiologique artériel très élevé.

L'univers de la médecine de la longévité et de la science va s'attacher à mesurer et à comparer les âges physiologiques. Cela nécessite des bilans pour voir et examiner les patients avec des tests objectifs.

Et il y a des méthodes qui sont proposées par certains chercheurs, dont certains chercheurs de renom, mais qui correspondent simplement à leur secteur de compétence, comme par exemple la génétique. Mais la génétique ne représente dans les dernières études publiées que moins de 25 % de notre vieillissement. L’épigénétique va considérablement relativité l’importance de la génétique dans le vieillissement.

Il est regrettable que l'on mette commercialement en avant des techniques qui pourront avoir un intérêt dans un futur proche, quand elles seront mieux maîtrisées, mais qui aujourd'hui ne permettent pas de tirer beaucoup d’enseignement sur la sénescence humaine.

Ces tests et ces travaux dans ce domaine pourraient-ils permettre de faire progresser la longévité ou de lutter contre certaines maladies ? Cela permettrait-il de percer les mystères sur les différences de vieillissement entre les individus et pourquoi certaines personnes vieillissent plus vite ?

Il y a deux phases dans le vieillissement. Jusqu'à la fin de l'adolescence, le vieillissement est « positif », il correspond au développement de la personne. Puis, on entre dans une seconde phase du vieillissement qui est la sénescence. Il s’agit de la dégradation progressive de l'ensemble de nos capacités physiologiques.

Lorsque ces différentes capacités vont se dégrader, elles vont fragiliser nos différents systèmes et favoriser l'émergence des maladies. Il est donc fondamental de bien connaître les mécanismes de cette sénescence ce qui est l’objet de la médecine de la longévité. Mais nous avons commencé à les mettre en évidence dans les années 1960 avec le stress oxydant, les déficits neuroendocriniens, etc. La maîtrise de ces mécanismes va permettre de retarder la sénescence des individus et leur permettre de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. La France est bien plus avancée que les Etats-Unis dans la lutte contre la sénescence humaine et dans la mesure de l'âge physiologique.