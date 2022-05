« Fabien Roussel s’est associé à une odieuse campagne raciste »

Fabien Roussel s'adresse aux militants du Parti communiste français après les premiers résultats du premier tour de l'élection présidentielle au siège du parti à Paris, le 10 avril 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le patron du PCF avait demandé à son allié, le patron de La France insoumise, de retirer son agrément à la candidature de Taha Bouhafs. Il arguait du fait non contestable que cet intéressant candidat s’était illustré par un tweet antisémite et avait été condamné pour injures racistes à l’encontre de Linda Kebbab du syndicat Alliance.

Il en fallait plus pour émouvoir Mélenchon. Il s’est indigné que Roussel participe à « une odieuse campagne raciste ». Et là, on ne comprend pas. Qu’y a-t-il de raciste à dénoncer le racisme de Taha Bouhafs ? La réponse est simple : il est arabe ! Et un Arabe est forcément innocent. Il peut proférer les pires insanités : il reste protégé par son origine.

Puis Mélenchon s’est résolu à se séparer de Taha Bouhafs après qu’il eut été accusé de viols. « C’est un moment douloureux pour tout le monde » a susurré le chef des Insoumis. Il était surtout douloureux pour les filles violées non ? Et, suivant la doctrine de Mélenchon, nous affirmons haut et fort qu’un Arabe ne peut être ni raciste, ni violeur.

