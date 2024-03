Exposition : "Corps à corps, histoire(s) de la photographie" à découvrir au Centre Pompidou

Avec cette présentation croisée de deux collections de photographie, dont celle du producteur de cinéma Marin Karmitz, le Centre Pompidou innove à double titre :

- Réflexion sur la genèse et les motivations d’une collection.

- Approche complémentaire de deux regards pointus sur le thème artistique de la représentation du corps humain dont la photographie s’est saisie dès ses débuts, à l’instar des autres arts majeurs qui la précèdent.

Si la fascination des artistes pour le visage et le corps humain est universelle, elle s’exprime de manière très variée ; l’exposition en donne un très large et bon reflet, rassemblant plus de cinq cents photographies et documents réalisés par quelque cent vingt photographes historiques et contemporains, aux 20e et 21e siècles.