Exposition Chéri Samba, dans la collection Jean Pigozzi au musée Maillol : un artiste insolite

Chéri Samba est l'un des artistes contemporains africains les plus célèbres.

Cette exposition couvre 40 ans de création du peintre congolais et réunit les œuvres provenant de l’importante collection d’art contemporain africain de Jean Pigozzi, qui contribue depuis plusieurs décennies à faire reconnaître des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale.



Les œuvres de Chéri Samba sont exposées dans les collections permanentes d’institutions internationales telles que le Centre Georges-Pompidou à Paris, et le Museum of Modern Art de New York. Il a également participé à la Biennale de Venise de 1997.

Sa peinture à la fois figurative et narrative est caractérisée par des couleurs vives, souvent pigmentée de strass et de paillettes. Les tableaux de l’artiste intègrent des textes pour nous interpeller, nous inciter à comprendre ses critiques du pouvoir, ses visions, ses espoirs.

Chéri Samba est un artiste autodidacte qui a su imposer son style et sa forte personnalité dans une peinture très colorée et parfois criante.

Le parcours présente sur trois niveaux une cinquantaine tableaux à travers plusieurs thématiques qui peuvent être qualifiées de « sambaïennes » : l’autoportrait qui constitue l’élément central de sa peinture, le Congo et l’Afrique, l’histoire de l’art, sans oublier la femme qui dialogue avec les oeuvres de Maillol au deuxième étage du musée.

Qu’il s’agisse de représenter les chroniques du quotidien, les mœurs, la géopolitique, l’environnement, les conflits sociaux, il est intéressant de s’attarder sur les messages politiques ou caustiques que l’artiste glisse dans la plupart de ses toiles !

Au fil des salles, le visiteur peut percevoir Chéri Samba comme véritable star de l’exposition, cependant ses autoportraits lui permettent d’incarner des sujets d’actualité avec humour et autodérision.

Un catalogue est publié à l’occasion de l’exposition, en coédition Musée Maillol, Paris / Tempora / In Fine éditions d’art (35 €). Cet ouvrage propose de nombreux éclairages sur l’œuvre singulière et passionnante de l’artiste, au-delà des frontières géographiques et artistiques.