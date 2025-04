Accusations

Etats-Unis : derrière les revirements incessants de l’administration Trump, le délit d’initiés permanent ?

La rumeur court : l’administration Trump commettrait des délits d’initiés en bourse et sur le marché des cryptomonnaies. Et les accusations sont désormais sérieuses. A plusieurs reprises, en effet, Donald Trump et ses proches ont-ils multiplié les messages sur les réseaux sociaux appelant à acheter des actions avant de prendre des décisions importantes qui ont eu un impact profond sur les cours de bourse. Pour en parler, Antoine Copra.