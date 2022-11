Et une étude découvre que les trolls sur les réseaux sociaux sont… aussi agressifs dans la vraie vie

Alexander Bor est post-doc au département des sciences politiques de l'université d'Aarhus, au Danemark. De manière générale, ses travaux portent sur la manière dont l'esprit humain navigue dans le monde politique et social. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, il a étudié le rôle des intentions et des compétences dans l'évaluation des dirigeants politiques, en s'appuyant sur des méthodes quantitatives et expérimentales.

Atlantico : Dans votre étude, The Psychology of Online Political Hostility : A Comprehensive, Cross-National Test of the Mismatch Hypothesis, vous remettez en question l'hypothèse du décalage entre le comportement en ligne et l'hostilité politique. Qu'est-ce que cette hypothèse concrètement ?

Alexander Bor : L'hypothèse d'inadéquation est ce que nous appelons l'intuition commune selon laquelle Internet modifie - pour le pire - la qualité des discussions politiques. Le plus souvent, on suppose que c'est parce que les gens sont plus grossiers et hostiles en ligne que hors ligne. Une autre version se concentre sur le type de personnes qui participent aux discussions politiques, l'internet attirant - vraisemblablement - des personnes enclines à être plus hostiles.

Vous constatez qu'il y a peu de preuves de cette affirmation, mais plutôt le contraire. Dans quelle mesure le fait d'être hostile et négatif dans la vie réelle se traduit-il par une hostilité en ligne ?

Oui, à notre grande surprise, nous n'avons trouvé pratiquement aucun soutien pour l'hypothèse de l'inadéquation. Enquête après enquête, nous avons constaté que les personnes qui sont hostiles dans les discussions politiques en ligne admettent également être hostiles dans les discussions en face à face. Le fait de savoir à quel point une personne est hostile en ligne est un très bon indicateur de son hostilité hors ligne, dans les discussions politiques. En d'autres termes, nous ne trouvons aucun groupe significatif de répondants qui ne sont jamais hostiles en face à face, mais qui le sont sur Internet. Nous ne trouvons pas non plus de preuve que tout le monde devienne un peu plus hostile en ligne que hors ligne.

Quels sont, malgré tout, les effets de sélection limités de l'hypothèse de l'inadéquation pour laquelle vous avez trouvé des preuves ? Que nous apprend-elle ?

Dans nos premières enquêtes, nous avons constaté que les personnes les plus civiques ont tendance à éviter de parler de politique sur Internet. Cependant, il est important de noter que cette tendance ne s'est pas reproduite dans nos études ultérieures. Bien que nous trouvions des preuves très solides que la plupart des gens trouvent les discussions en ligne sur la politique beaucoup moins respectueuses, nous concluons que cela ne peut pas être imputé à des effets de sélection (les personnes gentilles abandonnant, alors que les personnes hostiles restent), car ils sont trop petits et insaisissables.

En fait, une constatation plus importante que nous trouvons de manière très constante est que les personnes qui ont une personnalité propice à l'hostilité (prise de risque élevée liée au statut) sont beaucoup plus intéressées et actives en politique, tant en ligne que hors ligne.

Diriez-vous, comme le résume un article sur vos travaux, que "les trolls en ligne ne sont en fait que des trous du cul tout le temps" ?

Non, je ne le dirais pas. Au-delà du fait que nous ne parlons pas de "trolls" OU de "trous du cul", je pense qu'il est exagéré de dire que certaines personnes se comportent mal "tout le temps". Beaucoup de nos répondants ne sont jamais hostiles dans les discussions politiques. Le répondant moyen n'est hostile "qu'occasionnellement".

En fin de compte, avez-vous des informations sur les raisons pour lesquelles les discussions en ligne sur la politique sont plus hostiles que les discussions hors ligne ?

Notre meilleure explication est que l'internet rend simplement les comportements hostiles plus visibles. Plus précisément, lorsque nous posons des questions sur l'expérience de l'hostilité, nous trouvons des niveaux à peu près similaires hors ligne et en ligne en ce qui concerne les attaques contre soi-même (répondant) et les attaques contre les amis, mais les gens sont témoins de beaucoup plus d'attaques contre des inconnus en ligne que hors ligne. Ainsi, alors que de nombreuses personnes s'inquiètent des chambres d'écho en ligne (sans grande base empirique, d'ailleurs), nos résultats montrent que, paradoxalement, ce qui crée des tensions et de mauvaises perceptions est en fait la connectivité créée entre des personnes qui ne se rencontreraient jamais dans des espaces hors ligne.