Et si les véritables objectifs de Poutine étaient différents ?

Vladimir Poutine prononce un discours via une liaison vidéo dans les environs de Moscou, le 1er juin 2022.

Selon tout indicateur qui mesure les accomplissements en fonction de la réussite des objectifs déclarés, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a été un échec. L'Ukraine est beaucoup plus militarisée que jamais ; c'est probablement l'un des pays les plus militarisés du monde à l'heure actuelle ; la sécurité de la Russie s'est nettement détériorée ; l'OTAN n'est pas revenue à ses positions de 1997, mais a encore progressé et s'est beaucoup consolidée. Enfin, l’Occident est plus fort qu'avant. Alors, Poutine échoue-t-il ?

Peut-être. Ou peut-être pas. Car supposons que les véritables objectifs de « l'opération militaire spéciale » n'étaient en fait pas ceux annoncés, mais très différents.

Souveraineté contre hauts revenus. Pour voir ce qu'ils pourraient être, je dois revenir à mon article d'octobre 1996 publié comme document de travail de la Banque mondiale et plus tard dans un volume édité (disponible ici) que j'ai récemment résumé brièvement sur Twitter (ici). Ce document est assez complexe car il traite des forces économiques et politiques qui conduisent les pays à créer des syndicats et des conglomérats ou à préférer la sécession, mais son modèle de base est simple. Il est le suivant. Les pays (et leurs dirigeants) aspirent à deux biens : la souveraineté et la richesse. La souveraineté signifie la liberté de prendre des décisions politiques et économiques aussi peu contraintes que possible par les autres pays ; la richesse signifie avoir un niveau de revenu élevé (PIB par habitant élevé). Le problème est qu'il existe un compromis entre ces deux objectifs. Les pays ne peuvent devenir riches que s'ils deviennent moins souverains, c'est-à-dire plus intégrés au niveau mondial. Pour être riche, il faut commercer, développer des technologies conjointement avec d'autres, envoyer des personnes à l'étranger pour acquérir de nouvelles compétences, consulter et même embaucher des étrangers. Tout cela implique une interdépendance beaucoup plus grande entre les économies et le respect de normes et de règles internationales concernant le commerce, les droits de propriété intellectuelle, les politiques économiques nationales, la convertibilité des monnaies, etc.

Pour fixer les idées, prenez les deux exemples extrêmes : La Corée du Nord et la Belgique. La Corée du Nord n'a pratiquement aucune contrainte dans ses décisions économiques et politiques : elle peut fabriquer des armes nucléaires parce qu'elle n'est pas signataire du traité de non-prolifération, elle peut imposer des droits de douane ou interdire l'importation de marchandises comme elle l'entend, elle peut imprimer autant ou aussi peu de monnaie qu'elle le souhaite parce que sa monnaie n'est pas échangeable contre une autre, etc. Mais, pour toutes ces raisons, elle est aussi très pauvre. À l'autre bout du spectre se trouve la Belgique, qui n'a pas de monnaie propre, dont la politique fiscale est encadrée par les règles de l'UE (le traité de Maastricht), le commerce déterminé par l'UE et l'OMC (Krugman, cité dans mon article de 1996 : « Le 1992 de l'Europe n'est pas tant un accord commercial qu'un accord visant à coordonner des politiques qui ont été historiquement considérées comme intérieures »), une politique étrangère décidée par l'UE et un engagement militaire par l'OTAN. En termes d'autonomie ou de souveraineté en matière de politique intérieure, elle n'en a pratiquement aucune. Mais elle est riche.

Les autres pays seront alignés sur les différents points du compromis souveraineté-revenu. La taille du pays aura également son importance : les États-Unis jouiront d'une plus grande souveraineté pour un niveau de revenu donné parce que c'est un grand pays : il émet une monnaie de réserve, il est le principal acteur dans un certain nombre de négociations commerciales, il dirige l'OTAN, etc. Mais ils ne seront pas à l'abri de ce compromis. Considérez la décision de Trump de déclencher la guerre commerciale avec la Chine. Il a donné un plus grand espace politique aux États-Unis (y compris la capacité même d'imposer de nouveaux tarifs douaniers), mais il a probablement réduit ses revenus.

L'isolationnisme russe. Maintenant, avec cette idée d'un compromis entre ces deux choses souhaitables, revenons à Poutine et à son groupe de conseillers des ministères du pouvoir. Supposons qu'ils arrivent à la conclusion suivante : Les tentatives d'occidentalisation de la Russie depuis Pierre le Grand ont été un échec. La Russie n'a pas réussi à rattraper l'Occident avant 1917, puis elle a adopté une doctrine occidentaliste extrême qui a diminué son territoire en accordant l'indépendance à la Finlande, à la Pologne, etc, et a ensuite proclamé l'égalité des nations et l'autodétermination pour tous, ce qui a conduit à l'éclatement du pays en 1992. Ensuite, elle a adopté le libéralisme, également importé de l'Occident, dont les résultats ont été l'appauvrissement dramatique de la population, l'augmentation de la mortalité et des suicides, et le vol stupéfiant des actifs créés par les millions de citoyens russes. Au cours de cette période, la Russie a perdu sa capacité à décider seule de ses politiques : elle a suivi aveuglément l'Occident. Elle a offert ses bases militaires au Kirghizstan aux États-Unis, sans rien obtenir en retour ; elle a accepté une expansion limitée de l'OTAN, mais s'est vu offrir une expansion jusqu'à ses frontières ; elle a rejoint divers organismes européens, mais seulement pour être critiquée par eux ; elle a privatisé son économie comme le suggéraient les experts occidentaux, mais tout l'argent est parti à l'étranger. Ainsi, pour retrouver son autonomie économique et politique, elle doit rompre résolument avec l'Occident. Elle doit devenir une puissance eurasienne indépendante dont l'interaction avec l'Europe sera limitée au minimum. Finalement, la Russie doit prendre la direction opposée à celle tracée par Pierre le Grand au début du 18e siècle.

L'Occident construit le rideau de fer. Une telle augmentation de la souveraineté entraînerait une baisse des revenus. Mais le problème est le suivant : ni la rupture avec l'Europe, si elle est annoncée par les dirigeants, ni la baisse des revenus ne seraient accueillies favorablement par la population. Le gouvernement russe ne peut donc pas, à lui seul, commencer à créer un nouveau rideau de fer. Mais que se passerait-il si le rideau de fer était construit par l'Occident contre la Russie pour la punir de quelque chose qui, du point de vue russe, pourrait être considéré comme une politique tout à fait justifiée ? C'est le cas de l'Ukraine. La Reconquista, d'une certaine manière, a toujours été populaire auprès du public russe. Mais l'Occident ne la verra pas comme telle, et imposera des sanctions et multipliera les coûts pour la Russie. L'Occident, par sa propre volonté, coupera la Russie de l'Europe. Il construira un nouveau rideau de fer impénétrable. L'objectif de détacher la Russie de l'Occident - souhaité dans ce scénario par les dirigeants russes - ne sera pas atteint par les dirigeants russes, mais par l’Occident lui-même. Ils ne seront pas considérés par leur population (ou du moins pas par la majorité de la population) comme responsables de la destruction du rêve de Pierre le Grand. Au contraire, l'Occident sera considéré comme peu disposé à accepter la Russie comme un partenaire égal, et la Russie n'aura donc pas d'autre choix que de devenir une puissance eurasienne, pleinement souveraine, libérée des traités et des règles, et libre des idéologies occidentales du marxisme et du libéralisme.

Le nouveau Brest-Litovsk. Mais, à plus long terme - peuvent craindre les dirigeants russes - les gens, ayant réalisé que la plus grande souveraineté s'accompagne d'une baisse des revenus, ne vont-ils pas essayer de trouver un compromis avec l'Occident ? Comment éviter cela ? Comment rendre la rupture permanente ? La seule façon d'y parvenir est de faire en sorte que le coût du retour à l'Ouest soit extraordinairement élevé. En d'autres termes, il faut s'assurer que, lorsque les premiers signes de réconciliation seront envoyés par les gouvernements post-Poutine, la facture présentée par l'Occident sera si élevée que la plupart de l'élite politique russe et l'opinion publique la rejetteront d'emblée. Pensez à un autre Brest-Litovsk, mais cette fois sans Lénine qui a mis tout son pouvoir et son autorité dans la balance pour le faire accepter. Le nouveau Brest-Litovsk pourrait inclure non seulement le retrait de toutes les forces russes d'Ukraine et la restitution de la Crimée, mais aussi l'extradition des officiers responsables de crimes de guerre, la réduction de la taille de l'armée, la limitation des exercices militaires, voire éventuellement le contrôle du programme nucléaire russe. Le gouvernement Poutine est donc incité à faire en sorte que l'Occident accumule des demandes dont il aura du mal à se défaire. Car seules des demandes aussi étendues, voire déraisonnables, permettront de s'assurer qu'elles seront rejetées par les gouvernements russes qui leur succéderont, et que la politique anti Pierre le Grand privilégiée par Poutine et son entourage restera en vigueur pendant très longtemps.

Cela ne signifie pas que le gouvernement actuel est totalement indifférent au coût des sanctions. Mais il acceptera un renforcement des sanctions tant que le coût financier des nouvelles sanctions sera inférieur au gain de souveraineté. À un moment donné, il décidera que le compromis est allé suffisamment loin, et il négociera alors. Mais avant de le faire, il s'assurera qu'il a suffisamment gagné, et pour longtemps, en capacité de décider indépendamment de ses politiques.

Cette façon de voir les objectifs de la Russie implique que les sanctions et les décrets d'application de l'accord de libre-échange ne sont pas une solution.