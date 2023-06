Le président Russe, Vladimir Poutine / Photo AFP

Depuis plus d’un an, désormais, Vladimir Poutine tente d’envahir l’Ukraine. Plusieurs experts se sont essayés à comprendre les motivations du Kremlin… Et pourtant, celles-ci apparaissent autrement plus complexes qu’elles ne peuvent sembler de prime abord. Ce qu’il faut savoir.

Atlantico : Votre article sur le conflit de classe qui sous-tend la guerre en Russie est très intéressant car, en fait, vous dites à la fois ce que Poutine dit être ses motivations au sujet de la guerre en Ukraine et ce que nous croyons être ses motivations. En fait, ce n'est pas la véritable raison du conflit. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Volodymyr Ishchenko : C'est une question plus compliquée parce qu'il y a essentiellement deux points de vue. D'une part, il y a les personnes qui prennent les déclarations de Poutine au pied de la lettre, estimant que lorsqu'il affirme que la guerre a commencé en raison de l'expansion de l'OTAN ou de la menace qu'elle représente, il pense exactement ce qu'il dit. Selon eux, c'est la raison du conflit. D'un autre côté, certains ne tiennent absolument pas compte des propos de Poutine et les considèrent comme une diversion. Ils affirment que d'autres facteurs et motivations sous-jacents sont en jeu. Ce point de vue suggère qu'il est trompeur d'attribuer le conflit uniquement à Poutine, car des dirigeants comme Eltsine et Gorbatchev ont également discuté de l'expansion de l'OTAN dans le passé. Cela implique que deux générations de dirigeants soviétiques et russes ont constamment parlé de l'expansion de l'OTAN, et il est maintenant difficile de croire que ces discussions n'avaient aucune importance et n'étaient pas motivées par des objectifs impérialistes concernant l'Ukraine.

Dans cette discussion, mon argument est que l'influence de l'OTAN a effectivement favorisé l'intégration de l'Occident, ce qui peut être considéré comme un facteur de menace important. Toutefois, il se peut que cela ne corresponde pas exactement aux affirmations de Poutine. Si l'intégration occidentale constitue une menace, il est essentiel d'approfondir la nature spécifique de cette menace. Je tenterai ici de faire la lumière sur les intérêts matériels réels des élites dirigeantes en Russie.

Votre argument suggère que la guerre en Ukraine est motivée par la protection des intérêts collectifs de la classe dirigeante russe, que vous qualifiez de capitalisme politique. Pourriez-vous expliquer ce terme et son application spécifique à la Russie ?

Le capitalisme politique fait référence à une fraction de la classe capitaliste qui a émergé dans l'ère post-soviétique, non seulement en Russie, mais aussi en Ukraine et dans divers autres pays. Ce groupe a été en mesure de privatiser une grande partie des biens appartenant auparavant à l'État, amassant ainsi d'immenses richesses en peu de temps, en particulier au cours des années 1990. Leur principal avantage concurrentiel, contrairement à d'autres groupes capitalistes, réside dans ce que l'on appelle les avantages sélectifs accordés par l'État. Ces avantages comprennent des lacunes intentionnelles dans la législation, des relations informelles avec les fonctionnaires municipaux permettant l'évasion fiscale ou la fuite des capitaux, et le rachat des propriétés des concurrents. Ce phénomène a pris de l'ampleur dans les années 1990 et s'est quelque peu stabilisé sous l'impulsion de dirigeants comme Poutine. Toutefois, les avantages sélectifs de l'État ont joué un rôle plus important dans le capitalisme soviétique que dans de nombreuses autres régions du monde.

Contrairement aux capitalistes qui s'appuient sur l'innovation technologique (prédominants dans les pays capitalistes centraux) ou sur l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché (typiques des capitalistes stéréotypés du Sud), ce type spécifique de capitalistes, les capitalistes politiques, a prospéré dans les régions où le socialisme d'État avait créé un vaste capital. Au cours du processus critique de l'effondrement de l'Union soviétique, ces capitalistes politiques sont devenus la cible de factions prédatrices qui ont formé ce type unique de structure capitaliste.

Comment l'entrée en guerre contre l'Ukraine sert-elle les intérêts des capitalistes politiques ?

Le lien entre l'entrée en guerre contre l'Ukraine et les intérêts des capitalistes politiques est un aspect complexe et souvent négligé. Le conflit de classe à l'origine de la guerre était déjà présent avant l'invasion, avec des traces remontant à 2014 et à la révolution Euromaidan, et même plus tôt en raison des crises en cours dans les anciennes parties de l'Union soviétique. Dans le cas de l'Ukraine, le principal clivage politique a souvent été simplifié en une compétition entre les régions occidentales et orientales. Certaines explications attribuent ce clivage à des répartitions ethnolinguistiques ou à des cultures politiques différentes, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une construction sociale des élites cherchant à mobiliser les électeurs. Cependant, la réalité est que le conflit est profondément enraciné dans l'asymétrie des classes.

D'un côté du conflit se trouvaient les capitalistes politiques, les élites politiques ukrainiennes qui s'appuyaient sur les mécanismes spécifiques du capitalisme politique. Ces élites s'alignent sur les intérêts de la classe dirigeante et cherchent à maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur les ressources économiques. L'entrée en guerre contre l'Ukraine peut être considérée comme une stratégie visant à préserver leurs privilèges économiques et politiques et à consolider leur domination. La dynamique sous-jacente de ce lien entre les intérêts des capitalistes politiques et la guerre doit faire l'objet d'un examen et d'une analyse approfondis.

Deux groupes distincts ont joué un rôle dans ce contexte. D'une part, les employés des institutions publiques et des grandes industries soviétiques, telles que le bâtiment et les industries lourdes, ont apporté un soutien passif. D'autre part, les classes moyennes professionnelles, exclues du capitalisme politique, voyaient dans l'intégration occidentale la voie la plus viable pour accroître leurs revenus, leur influence politique et leurs perspectives de carrière. Elles ont donc formé une alliance avec le capital transnational et les forces prônant l'intégration occidentale, motivées par des intérêts matériels.

Le problème, c'est que le camp de l'Est n'a pas proposé de voie de développement alternative. Il ne s'agissait pas de choisir entre l'Union européenne et la Russie, car cette dernière n'a pas proposé de plan de développement, mais a prôné la stabilité et le statu quo. Or, dans un pays en proie à des crises permanentes, la stabilité ne suffit pas. La Russie a tenté de proposer des alternatives d'intégration, telles que l'Union eurasienne et l'Organisation du traité de sécurité collective, en les positionnant comme des options à l'Union européenne. Malheureusement, ces initiatives ont bénéficié de beaucoup moins d'investissements et d'opportunités de développement. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur l'intégration des anciens territoires soviétiques dans l'économie politique dominée par la classe dirigeante russe. Cette intégration impliquait l'exploitation des ressources et des industries disponibles, ce qui facilitait l'intégration de ces territoires spécifiques dans l'économie politique. Ce processus diffère de celui de pays comme la Finlande, moins préoccupés par l'intégration occidentale, malgré leur longue frontière avec la Russie et leur proximité avec Saint-Pétersbourg.

Derrière la rhétorique idéologique se cache une explication matérielle. L'incorporation des industries anciennement soviétiques dans l'économie politique russe a été jugée plus plausible. En outre, les crises politiques perpétuelles et l'escalade des révolutions dans les pays post-soviétiques, notamment les trois révolutions en Ukraine, le soulèvement réprimé au Belarus en 2020, le soulèvement au Kazakhstan en 2022 (avant l'invasion), la révolution en Géorgie et la révolution de 2018 en Arménie, constituaient une menace pour les intérêts de la classe dirigeante post-soviétique. La fréquence croissante de ces événements a été perçue comme un défi direct à leurs intérêts de classe.

Afin de prévenir la menace qui pèse sur les capitalistes politiques russes, ceux-ci doivent passer à un niveau supérieur d'organisation politique avec un régime plus stable. La dépendance à l'égard de dirigeants individuels comme Poutine ou Loukachenko, qui règnent pendant de longues périodes, augmente le risque de révolutions électorales et d'opposition à leur maintien au pouvoir. C'est ce qui s'est produit dans le cas de Loukachenko en 2020, lorsque la population a protesté contre son sixième mandat. En outre, le choix d'un successeur approprié devient également un défi de taille. Les régimes personnalistes, bien qu'importants pour stabiliser l'effondrement post-soviétique, n'ont pas réussi à établir des institutions politiques fortes et stables qui ne soient pas trop dépendantes de personnalités spécifiques.

La guerre est l'occasion pour la Russie de faire progresser l'organisation politique de la classe dirigeante. Nous pouvons établir un parallèle avec les réformes menées par l'aristocratie européenne au XIXe siècle, motivées par la crainte d'événements tels que la Révolution française et la guillotine. Ces réformes visaient à éviter des changements révolutionnaires radicaux tout en préservant le pouvoir et la propriété des classes dirigeantes. Elles ont trouvé un moyen de s'adapter et de coexister avec la bourgeoisie émergente et les forces capitalistes. De même, la guerre actuelle peut être considérée comme un processus parallèle pour les capitalistes politiques russes.

L'une des menaces auxquelles ils sont confrontés réside dans les politiques et les institutions de lutte contre la corruption qui ont pris de l'ampleur, poussées par le FMI, l'Union européenne et les États-Unis, et soutenues par la société civile. Ces initiatives ont créé des problèmes pour les oligarques, comme la mise en œuvre de la loi anti-corruption en 2021. Même avant l'invasion, les oligarques ont connu des difficultés en perdant des biens en raison des efforts de nationalisation du président Zelensky, y compris des biens appartenant à Elon Kolomoisky et à d'autres oligarques. Les oligarques ont également vu leur influence politique et médiatique diminuer, en raison de la consolidation du pouvoir par le président Zelensky pendant la guerre et de l'obligation de diffuser un contenu télévisuel unifié sur leurs chaînes.

Ce paysage changeant constitue une menace pour les capitalistes politiques, les incitant à s'adapter et à se transformer pour atteindre un niveau plus avancé d'organisation politique. La Chine est un exemple souvent discuté par les élites russes et les intellectuels russes loyaux, car elle a mis en œuvre avec succès certaines stratégies de gouvernement qui pourraient être empruntées et appliquées en Russie.

Une dernière question pourrait être posée : L'analyse du conflit de cette manière fournit-elle des indices sur ce qui pourrait se passer ensuite en termes de volonté d'escalade de la part de Vladimir Poutine, et fournit-elle également des indications sur la manière de traiter la Russie si l'on en arrive là ?

La réponse à cette question dépend de divers facteurs et n'est pas facile à déterminer. Toutefois, il convient de se demander comment les intérêts de la classe dirigeante russe peuvent être pris en compte dans d'éventuels accords de paix. Il convient de noter qu'une opinion importante en Ukraine, ainsi que parmi certaines élites occidentales, pense que la seule solution à la guerre est un changement de régime en Russie, qui pourrait potentiellement démanteler la structure de pouvoir existante. Cela représente une menace même pour les membres individuels de la classe dirigeante, car ils risquent de perdre non seulement leurs biens, tels que villas, yachts et comptes dans des banques occidentales (qu'ils ont déjà perdus en raison des sanctions), mais aussi potentiellement tout ce qu'ils possèdent. Dans un tel scénario, ils résisteraient fermement à toute possibilité de défaite totale de la Russie, de la même manière que l'Allemagne n'a pas été complètement vaincue pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette résistance conduirait à la consolidation du pouvoir au sein du régime, ce qui rendrait improbable toute scission de l'élite ou tout problème interne.

Pour garantir au moins une partie de ses intérêts, la classe dirigeante devrait se voir proposer des stratégies de sortie viables et des accords lui permettant de conserver une part importante de ses richesses. Toutefois, cela pose un problème fondamental, car cela contredit le conflit de classe sous-jacent qui alimente la guerre. Une Russie sans Poutine implique un changement potentiel de la classe dirigeante, et les structures de pouvoir existantes chercheraient à préserver leur domination. Si elles perçoivent un moyen alternatif de protéger leurs intérêts de classe qui pourrait être plus favorable que le maintien de Poutine au pouvoir, elles pourraient reconsidérer leur soutien à la guerre, à l'État russe, au Kremlin et à Poutine lui-même. Toutefois, s'ils voient le risque de tout perdre à la suite d'une défaite russe, il est peu probable qu'ils abandonnent le régime, même si cela signifie sacrifier individuellement certains de leurs actifs en raison des sanctions occidentales.

En résumé, les actions futures de Vladimir Poutine et de la Russie dans le conflit sont influencées par des facteurs complexes, notamment la volonté de la classe dirigeante de défendre ses intérêts et les conséquences potentielles auxquelles elle est confrontée. Il est essentiel de comprendre cette dynamique pour élaborer des stratégies efficaces de gestion de la Russie en cas d'escalade de la situation.