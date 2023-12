Et si c’était à cause des dinosaures que les humains ne peuvent pas vivre jusqu’à 200 ans ?

Tous les êtres humains vieillissent. Cela fait partie de notre biologie et limite notre durée de vie à un peu plus de 120 ans.

Tous les animaux ne connaissent pas le vieillissement au cours de leur vie. Le corps de certains animaux ne se dégrade pas progressivement avec l'âge comme le fait notre corps.

Mais pour les humains, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 30 ans, leur risque de mourir double environ tous les huit ans. Ainsi, même si vous avez la chance de devenir centenaire, votre risque de mourir chaque année est élevé.

Cette mortalité élevée reflète de nombreux autres problèmes de santé, tels que la perte de masse musculaire et la fragilité générale, le déclin cognitif, la perte de la vue et de l'ouïe et bien d'autres changements dégénératifs qui caractérisent le processus de vieillissement humain.

Et la raison pour laquelle les humains vieillissent de manière si marquée pourrait être due au fait que nos ancêtres ont évolué à l'époque des dinosaures.

Par rapport aux autres mammifères, l'homme a une longue durée de vie. Nous avons la plus longue durée de vie de tous les mammifères terrestres, et il est probable que parmi l'ensemble des mammifères, seules les baleines nous survivent. Je dis "probable" parce qu'il faut garder les animaux en captivité pour faire une étude détaillée de la durée de vie, ce qui est pratiquement impossible pour les baleines en raison de leur taille et de leur longévité.

Nous savons que certaines espèces de baleines et de dauphins sont ménopausées et que tous les mammifères présentent une certaine forme de déclin de la reproduction avec l'âge. En fait, tous les mammifères étudiés présentent un vieillissement physiologique et une augmentation de la mortalité avec l'âge, même si certaines espèces, comme les souris et les campagnols, vieillissent beaucoup plus vite que d'autres, comme les humains, les baleines et les éléphants.

En revanche, de nombreuses espèces de reptiles, d'amphibiens et de poissons ne présentent aucun signe de vieillissement. C'est le cas des tortues, des salamandres et des poissons de roche.

Une étude portant sur 77 espèces de reptiles et d'amphibiens, publiée dans Science en 2022, a montré que de nombreuses espèces de reptiles et d'amphibiens ne présentent pas d'augmentation de la mortalité liée à l'âge. C'est comme si ces animaux ne vieillissaient pas du tout. Certains de ces animaux, comme les tortues, vivent probablement plus longtemps que les humains.

Peut-être que si nous étudions suffisamment longtemps ces espèces qui ne vieillissent apparemment pas, elles montreront des signes de vieillissement. Mais bonne chance pour étudier des animaux comme le requin du Groenland, dont la durée de vie est estimée à près de 400 ans.

Pour l'instant, nous pouvons au moins affirmer que parmi les reptiles, les amphibiens et les poissons, certaines espèces vivent non seulement plus longtemps que les mammifères les plus âgés, mais vieillissent également beaucoup plus lentement. En outre, certaines de ces espèces qui ne vieillissent pas grandissent tout au long de leur vie, ce qui signifie que les femelles plus âgées pondent plus d'œufs, contrairement à ce qui se passe chez les mammifères.

Ces animaux meurent principalement mangés par des prédateurs et de maladies. En effet, la plupart des animaux sauvages ne meurent pas de vieillesse et, jusqu'au 20e siècle, bien sûr, la plupart des gens mouraient de maladies infectieuses.

Certains reptiles, amphibiens et poissons sont également connus pour leur capacité à régénérer les tissus.

Pression sur les mammifères

Les amphibiens ont évolué à partir des poissons il y a environ 370 millions d'années, et environ 50 millions d'années plus tard, les reptiles ont évolué à partir des amphibiens. Les mammifères ont ensuite évolué à partir des reptiles il y a environ 250 à 300 millions d'années.

Nous sommes tous le produit de l'évolution, qui se manifeste par des vestiges tels que notre coccyx. Notre histoire évolutive peut avoir une influence profonde sur les temps modernes. Par exemple, les humains conservent des traits évolutifs datant de l'époque où nos ancêtres parcouraient la savane, qui ne sont plus adaptés au monde moderne, qu'il s'agisse de l'envie de sucre ou d'un comportement qui conduit à des préjugés.

Il y a environ 200 millions d'années, des éruptions volcaniques massives ont fait disparaître 76 % des espèces marines et terrestres. Par la suite, les dinosaures sont devenus les prédateurs dominants de la terre. Pour survivre et éviter d'être chassés jusqu'à l'extinction par les dinosaures, les mammifères sont devenus petits, nocturnes et éphémères.

Nos ancêtres de cette époque ne nous ressemblaient pas du tout. Ils ressemblaient plutôt à des campagnols et à des souris, de petits animaux qui sortaient dans l'obscurité pour attraper des insectes. Sous la pression des dinosaures, les mammifères ancestraux ont dû se reproduire rapidement, tout comme les souris et les rats aujourd'hui. Et comme les souris, les rats et les campagnols, nos ancêtres avaient une durée de vie courte.

Pendant 100 millions d'années, à l'époque des dinosaures, les mammifères se trouvaient au bas de la chaîne alimentaire ou presque. Les mammifères étaient plus souvent des proies que des prédateurs. Pendant cette période, les mammifères n'avaient aucune raison de conserver les processus et les gènes liés à une longue durée de vie, tels que les systèmes de réparation de l'ADN et de régénération des tissus.

Mon hypothèse du goulot d'étranglement de la longévité propose que les systèmes de réparation et de régénération aient été perdus, mutés ou inactivés au cours de l'évolution des premiers mammifères. Cela a imposé des contraintes biologiques qui déterminent la façon dont les mammifères vieillissent encore aujourd'hui.

Après la disparition des dinosaures à la suite de la chute d'un astéroïde sur la Terre il y a 66 millions d'années, les mammifères ont conquis le monde. Une étonnante diversité d'espèces s'est développée, avec des durées de vie variées. Certaines espèces, comme l'homme, ont évolué vers une longue durée de vie, mais il se peut qu'elles l'aient fait sous la contrainte, vestige de l'époque des dinosaures.

Pourquoi les dinosaures ont changé la donne

Nous pouvons nous faire une idée en observant les espèces qui n'ont pas subi les mêmes pressions évolutives que les premiers mammifères. Par exemple, le tuatara, un reptile endémique de Nouvelle-Zélande, peut ressembler à un lézard, mais il a divergé des serpents et des lézards il y a environ 250 millions d'années. Il est parfois qualifié de "fossile vivant" en raison de sa lente évolution.

On pense que les tuataras vivent plus de 100 ans et vieillissent beaucoup moins vite que les êtres humains, comme l'a montré une étude d'analyse de l'ADN réalisée en 2022. Peut-être ont-ils conservé leurs gènes anti-âge, contrairement aux mammifères qui vivent le plus longtemps.

Il se peut que notre durée de vie soit limitée en raison de notre évolution.

Article publié initialement sur The Conversation et publié avec leur aimable autorisation

