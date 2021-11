Et maintenant voici Miss Shoah !

Selina Steinfield a été couronnée Miss Survivante de l'Holocauste, le 16 novembre 2021 à Tel-Aviv.

Grotesque ? Non, abject !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les concours de beauté font partie de la vie moderne. Et Israël est un pays moderne et même très moderne … Miss Israël est une très jolie fille. Mais cela ne suffisait pas.

Un concours de beauté d’un genre très spécial a eu lieu à Tel-Aviv. Il s’agissait de désigner une Miss Shoah ! Pour le coup expression « Shoah Business » est entièrement justifiée.

Les prétendantes à ce titre très discutable affichent en moyenne entre 80 et 90 ans. Juives roumaines, polonaises ou russes, elles ont échappé, enfant, au génocides. D’après les images du concours, elles étaient toutes très heureuses de participer à cette élection.

On les a coiffées, maquillées, et on les a habillées avec de belles robes. Pourquoi pas avec la tenue rayée des déportés ? Sans doute parce que de nos jours elles sont introuvables.

Les prétendantes au titre de Miss Shoah ne sont pas à blâmer. Nombre d’entre elles n’ont peut-être plus toute leur tête. Mais l’idée des organisateurs ou organisatrices du concours donne une furieuse envie de vomir !

On ne sait pas si la prochain édition de « Miss Shoah » aura lieu sur l’emplacement d’Auschwitz. Si tel est le cas on peut parfaitement imaginer que les membres du jury seront en uniforme SS.