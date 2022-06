Et le docteur Folamour s’installa à Minsk

Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko au palais de l'Indépendance à Minsk, le 24 octobre 2013

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Poutine a, à plusieurs reprises, brandi la menace nucléaire. Le grand docteur Folamour a élu domicile au Kremlin. Un clic sur le bouton rouge et Kiev disparaît …

Mais il y a aussi un petit docteur Folamour en Bélarus. Il a pour nom Loukachenko, un triste satrape qui doit tout, et surtout son pouvoir, au chef du Kremlin.

Sans lui, il n’est rien. C’est un sous-traitant de la machine à tuer poutinienne. Pour bien faire les choses, le chef du Kremlin a délocalisé certaines de ses armes nucléaires. Il va livrer à Loukachenko des missiles susceptibles de transporter des ogives atomiques.

Le petit docteur Folamour de Minsk n’aura plus qu’à appuyer sur un bouton. Et ça fera « boum » !

Cette nouvelle configuration destructrice offre un avantage appréciable à Poutine. Si Loukachenko se livre à une frappe sur l’Ukraine, il pourra dire « c’est pas moi ». Et il en sera quitte pour gronder Loukachenko : « dourak (imbécile) c’est vilain ce que tu as fait là ». Génial non ?