Et Hocine, 83 ans, tua Mahamadou, 21 ans

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Hocine, ancien militaire à la retraite, habitait une cité dans un « quartier sensible » de Charleville-Mézières. Rimbaud était originaire de cette ville. Mais c’était une autre époque…

Depuis des années, des « jeunes » squattaient le hall de l’immeuble et l’avaient transformé en point de deal. Hocine ne le supportait pas. Il était en colère.

Alors il a pris son fusil et a tiré dans le tas. Mahamadou s’est écroulé mort. La victime avait eu un moment de bonheur en tournant dans « Les Tirailleurs » d’Omar Sy. Ce dernier savait où recruter ses acteurs. Ils étaient nombreux dans les halls d’immeubles !

La carrière cinématographique de Mahamadou s’est arrêtée là. Hocine a été placé en détention et le juge a qualifié son geste de « meurtre par exaspération ».

Une définition juridique novatrice qui pourra à l’avenir servir de circonstances atténuantes à ceux qui voudraient imiter le geste d’Hocine. Elle sera utile aux dizaines de milliers d’immigrés paisibles qui résident en HLM. Car – et on ne le dira jamais assez – ils sont les premières victimes des racailles et des dealers.