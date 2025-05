Islam radical

Et face à l’islamisme, que veulent vraiment les Français ?

Dans un sondage Ifop intitulé « Le rapport des Français à l’islam, à la laïcité et à la menace terroriste » de 2022, les Français répondaient à 79 % qu’il existe une distinction claire entre « les musulmans les plus radicaux et ceux qui pratiquent paisiblement l’islam ».