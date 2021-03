Et des scientifiques dévoilèrent les secrets du Mécanisme Antikythera, le plus vieil « ordinateur » de l’histoire

Le mécanisme d'Anticythère, censé être le premier calculateur de l'histoire, a fasciné les chercheurs depuis sa découverte en 1901.

Votre étude porte sur le mécanisme d'Anticythère, censé être le premier calculateur, le premier "ordinateur" de l'histoire. Quelle est son histoire et à quoi servait-il ?

Tony Freeth : Nous ne connaissons le mécanisme d'Anticythère que grâce à deux tempêtes fortuites. La première a coulé un ancien navire marchand au milieu du 1er siècle avant J.-C. près d'une petite île appelée Anticythère, entre la Crète et la Grèce continentale. La seconde a forcé un groupe de plongeurs ramasseurs d’éponges de la petite île de Symi, en Méditerranée orientale, à s'abriter près d'Anticythère. Lorsque la tempête s'est calmée, le capitaine a envoyé l'un des jeunes plongeurs voir s'il y avait des éponges dans les eaux locales. Quelques minutes plus tard, il est remonté à la surface, tremblant de peur. Il a dit au capitaine qu'il avait vu un tas de "personnes nues mortes sous l'eau". Il avait découvert un très grand navire marchand, rempli de trésors de la Grèce antique. Cela a déclenché la première grande archéologie sous-marine de l'histoire. Les plongées ultérieures ont permis de récupérer de superbes bronzes et de la verrerie, de nombreuses statues en marbre, des amphores et de la vaisselle, ainsi que des pièces de monnaie et des bijoux. Ils ont également découvert un morceau peu distingué, qui n'était pas considéré comme précieux à l'époque. Des travaux ultérieurs ont montré qu'il s'agissait du plus important artefact technologique du monde antique. Il est désormais reconnu comme une spectaculaire machine à calculer astronomique grecque antique, parfois appelée "premier ordinateur du monde".

Comment avez-vous réussi à percer le mécanisme de ce puzzle antique complexe en trois dimensions ? Comment fonctionne-t-il ? Dans quelle mesure pouvez-vous savoir si votre réplique est proche de l'original ?

Le mécanisme d'Anticythère est maintenant divisé en 82 fragments, tous très endommagés et corrodés. Les reconstituer a été un casse-tête d'une complexité diabolique. Les recherches qui ont donné lieu à notre dernier article ont été menées par l'équipe multidisciplinaire de l'UCL chargée de la recherche sur le mécanisme d'Anticythère, basée au département d'ingénierie mécanique de l'UCL. L'article rassemble 120 ans de recherches antérieures pour créer la base des percées nécessaires à la reconstruction du Cosmos à l'avant du mécanisme d'Anticythère. Une attention particulière a été accordée à l'étude méticuleuse des preuves restantes. Cette étude s'est appuyée sur de nouvelles recherches menées en 2005 par une équipe de chercheurs anglo-grecque en collaboration avec une société de tomographie à rayons X, Nikon X-Tek Systems et Hewlett-Packard, qui a entrepris une analyse numérique des surfaces des fragments survivants. Ces données ont transformé notre compréhension du Mécanisme. Une révélation particulière a été que le scanner à rayons X (rayons X 3D à haute résolution) a montré plusieurs milliers de caractères de texte, cachés à l'intérieur des fragments et non lus pendant 2 000 ans. Les rayons X ont révélé un texte fragmentaire sur la couverture arrière (qui protégeait les pointeurs au dos du Mécanisme). Il s'agissait en fait d'un manuel d'utilisation décrivant comment les planètes étaient représentées à l'avant du mécanisme sous la forme d'anneaux concentriques, avec des billes de marquage pour indiquer les planètes. C'est l'image dont l'équipe de recherche avait besoin pour recréer l'affichage frontal.

Le mécanisme avait également un couvercle frontal pour protéger l'affichage à l'avant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une liste de formules de chiffres associés aux cycles des planètes. En 2016, le professeur Alexander Jones a découvert le nombre 462 dans la section Vénus de cette inscription et 442 dans la section Saturne. Il s'agissait de nombres étonnants, inconnus soit dans l'astronomie babylonienne ancienne, soit dans l'astronomie grecque ancienne. Afin de comprendre tous les cycles planétaires intégrés dans le mécanisme, l'équipe devait trouver comment les Grecs anciens avaient découvert ces nombres. Ils ont trouvé un processus dans un dialogue de Plato, le Parménide, qui décrit une méthode pour obtenir des approximations de ratios. Cela a permis non seulement de comprendre les nombres 462 et 442, mais aussi de déterminer les nombres des autres planètes, qui étaient absents de l'inscription fragmentaire. Sur la base de ces cycles, l'équipe de l'UCL a créé des trains d'engrenages pour les calculer et a montré comment ils pouvaient être intégrés dans le cadre très étroit défini par les vestiges.

Il est impossible d'être certain d’à quel point le modèle de l'UCL est proche de l'original. Une partie du modèle est forcée par les preuves qui subsistent et une autre est fortement indiquée par celles-ci. En outre, l'équipe a ajouté quelques extras hypothétiques, comme un pointeur indiquant la ligne des nœuds lunaires pour déterminer les éclipses. Ce n'est pas imposé par les preuves, mais cela explique un roulement sur la roue motrice principale, qui n'avait aucune explication autrement.

Dans quelle mesure cet objet peut-il nous renseigner sur les connaissances et les théories des Grecs anciens sur l'espace et l'univers, et sur les outils qu'ils utilisaient ?

Des recherches antérieures avaient établi que le mécanisme d'Anticythère utilisait une théorie épicyclique sophistiquée (mouvements circulaires montés sur des mouvements circulaires) pour calculer le mouvement variable de la Lune. Il semble presque certain que le Mécanisme utilisait ces théories pour modéliser les mouvements variables des planètes. Les inscriptions montrent également les cycles astronomiques de l'astronomie babylonienne et grecque qui étaient intégrés dans le Mécanisme. Par exemple, le cycle de 19 ans de la Lune, connu sous le nom de cycle métonique (babylonien) et son itération plus avancée, connue sous le nom de cycle callippique de 76 ans (grec) ; le cycle de 223 mois lunaires pour la prédiction des éclipses, connu sous le nom de cycle de Saros. Les nouvelles recherches établissent également les cycles planétaires utilisés dans le Mécanisme, qui étaient d'origine grecque.

L'affichage frontal créé par l'équipe de l'UCL montre de façon spectaculaire le Cosmos géocentrique (centré sur la Terre) de la Grèce antique, qui était au cœur de l'astronomie grecque antique.

En ce qui concerne les outils qu'ils utilisaient, les doctorants de notre équipe de recherche rassemblent actuellement toutes les preuves disponibles et établissent comment cet extraordinaire mécanisme a été fabriqué avec ces outils.

Avant sa découverte, il était inconcevable que les Grecs anciens aient eu accès à une technologie aussi sophistiquée. Le mécanisme d'Anticythère réécrit littéralement l'histoire de la technologie.

Tony Freeth est Professeur honoraire à l’University College London (UCL)