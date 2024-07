Et dans l’intervalle de temps Européennes / Législatives en France, la capitalisation boursière de Nvidia a bondi de… MILLE MILLIARDS de dollars

Fondée en 1993 et introduite en Bourse en 1999, Nvidia a dépassé les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 6 juin dernier

Fondée en 1993 et introduite en Bourse en 1999, Nvidia a dépassé les 1.000 milliards de dollars en juin 2023, les 2.000 milliards de dollars fin février 2024, et les 3.000 milliards le 6 juin dernier.

Atlantico : Pouvez-vous nous donner un état des lieux détaillé de la capitalisation boursière de Nvidia et expliquer en quoi cette augmentation a été aussi exceptionnelle ?

Pierre Bentata : La capitalisation boursière de Nvidia a connu une augmentation spectaculaire ces dernières années. Cette progression a été particulièrement remarquable en raison de la rapidité avec laquelle elle s'est réalisée. En effet, Nvidia a enregistré la plus forte croissance de capitalisation boursière au cours de la dernière décennie, surpassant même des succès retentissants tels que Tesla. Alors que Tesla a connu une croissance massive sur dix ans, Nvidia a réussi une explosion de capitalisation en l'espace d'un an seulement.

Cette performance place Nvidia parmi les plus grandes capitalisations boursières mondiales, aux côtés des géants technologiques et des écosystèmes majeurs, comme les GAFA. Ce qui rend cette situation encore plus remarquable, c'est que Nvidia était, jusqu'à récemment, peu connue du grand public. Avant la démocratisation de certaines technologies et produits comme ChatGPT, l'entreprise était quasiment inconnue. Cette ascension fulgurante témoigne de l'importance croissante des technologies dans lesquelles Nvidia est impliquée.

Comment l'Autorité de la concurrence qui envisage de poursuivre Nvidia pourrait-elle impacter l'avenir de l'entreprise et sa capitalisation boursière ?

L'impact de l'Autorité de la concurrence sur l'avenir de Nvidia et sa capitalisation boursière pourrait être indirect. Bien que l'autorité de la concurrence ne puisse pas influencer directement les capitalisations boursières, il existe une tendance, tant aux États-Unis qu'en Europe, à vouloir limiter la capacité des grandes plateformes technologiques et des entreprises en forte croissance à se développer et à acquérir des startups. Ces activités sont souvent perçues comme prédatrices.

En outre, une idée qui revient régulièrement, bien qu'elle n'ait jamais été mise en œuvre, est celle de démanteler les grandes entreprises. Cette perspective reste présente dans l'esprit des régulateurs.

Lorsque des entreprises connaissent une croissance rapide, comme Nvidia, cela suscite des inquiétudes parmi les régulateurs. Ils craignent de manquer à nouveau le bon moment pour une régulation efficace, comme cela avait été le cas avec Google et auparavant avec Microsoft. Ils souhaitent éviter de répéter ces erreurs avec les nouveaux champions de la technologie.

Pourquoi, selon vous, la France n'a-t-elle pas encore vu émerger une entreprise technologique atteignant une capitalisation boursière comparable à celle de Nvidia ou d'autres géants américains ? Pas de politique industrielle ?

En réalité, il existe une politique industrielle en France, mais plusieurs facteurs empêchent l’émergence de géants technologiques comparables à Nvidia. Premièrement, il faut considérer la capacité de ces entreprises à lever des fonds. Nvidia, par exemple, est une entreprise ancienne, souvent oubliée, tout comme Amazon qui a commencé son développement avant la démocratisation d'Internet. Ces entreprises ont bénéficié d’un soutien financier massif sur une longue période, souvent une décennie, pour survivre et croître.

Le «valley of death», cette période précaire pour une start-up, est particulièrement longue pour les entreprises technologiques. Elles nécessitent un accompagnement et un financement robustes, généralement par une combinaison de capital-risque et de business angels. En France, le secteur du capital-risque et des business angels est très faible, rendant difficile le soutien de telles entreprises.

Ensuite, il y a la régulation. Avec les nouvelles réglementations telles que le DMA, le DSA, et l'Artificial Intelligence Act, les règles actuelles sont conçues pour limiter la taille des entreprises et prévenir l’émergence de nouveaux géants. Ces régulations créent des barrières qui freinent la croissance rapide et la capacité d'une entreprise à dominer un marché.

Troisièmement, les personnes les plus compétentes, qu’il s’agisse d'entrepreneurs ou d’ingénieurs, tendent à partir à l’étranger. Les salaires en France sont souvent bien inférieurs à ceux offerts aux États-Unis, de même que les perspectives de carrière et les opportunités. Cette disparité salariale, parfois de 1 à 10 voire de 1 à 100, incite ceux qui ont des idées prometteuses à migrer vers les États-Unis ou à se faire racheter par de grandes entreprises américaines.

Enfin, pour que les start-ups prospèrent, elles ont besoin d’un écosystème où le capital humain et les fonds s’harmonisent parfaitement avec les politiques en place. En France, malgré la multiplication des initiatives comme les sociétés d'accélération de l'investissement et de l'innovation ou les bassins d'innovation, il est difficile de créer un écosystème comparable à la Silicon Valley. Les tentatives de centralisation et de planification d'en haut n’ont pas réussi à reproduire ce modèle.

Il faudrait offrir plus de marge de manœuvre et d'autonomie aux acteurs privés pour qu'ils puissent développer des écosystèmes innovants de manière organique. Cela implique également une meilleure intégration entre le monde de l’enseignement supérieur et celui de l’entreprise, une synergie qui est essentielle et qui fonctionne particulièrement bien dans des endroits comme la Silicon Valley.

Quels sont les leviers financiers et stratégiques dont la France dispose actuellement pour favoriser l'émergence de géants technologiques comparables à Nvidia, et ces leviers sont-ils suffisants ?

La France dispose de plusieurs atouts pour favoriser l'émergence de géants technologiques. Tout d'abord, elle offre une formation de haute qualité. Les ingénieurs et talents français sont très recherchés à l'international, ce qui témoigne de l'excellence du système éducatif.

Ensuite, la France demeure un marché important et attractif pour les investisseurs, malgré l'instabilité politique actuelle. Les investisseurs sont prêts à prendre des risques en raison de la taille et du potentiel du marché français.

Cependant, il existe des freins significatifs. La fiscalité sur les entreprises est élevée, ce qui peut décourager les investissements et la croissance des entreprises. De plus, la France a été très proactive dans la régulation des entreprises, sous l'impulsion de personnalités comme Thierry Breton. Cette volonté de régulation peut constituer un obstacle institutionnel et légal pour les entreprises en expansion.

Il y a également un frein culturel. Si les entreprises perçoivent que la France ne souhaite pas accueillir de géants économiques prospères, elles seront réticentes à s'installer et à se développer dans le pays. Les propositions politiques de certains partis, qui suggèrent une intervention étatique accrue à un certain seuil de succès, peuvent dissuader les entreprises ambitieuses de choisir la France comme base.

En conclusion, bien que la France dispose de solides leviers financiers et stratégiques, ces derniers ne sont pas suffisants pour compenser les obstacles institutionnels, fiscaux, et culturels qui freinent l’émergence de géants technologiques comparables à Nvidia.

Quelles mesures supplémentaires pourraient être mises en place en France pour créer un environnement propice à la croissance d'entreprises technologiques de cette envergure ?

Pour créer un environnement favorable à la croissance d'entreprises technologiques de grande envergure, la France devrait adopter une politique fortement pro-innovation. Cela inclut plusieurs mesures clés : accorder davantage d'exonérations fiscales aux start-ups pendant leurs premières années d'existence, afin de leur permettre de se concentrer sur la croissance plutôt que sur les obligations fiscales, ainsi que mettre en place des mesures d'accompagnement plus robustes pour soutenir les entreprises dans leurs phases critiques de développement.

Il est également crucial d'introduire des politiques pro-marché financier qui attirent davantage de capital-risque, en réduisant les obstacles réglementaires et en offrant des incitations attractives aux investisseurs. La Banque Publique d'Investissement (BPI), plutôt que de disperser les fonds sur de nombreuses petites start-ups, devrait concentrer ses ressources sur un nombre limité de start-ups prometteuses avec un potentiel de rentabilité élevé. Cette approche permettrait de fournir un soutien significatif à celles qui ont de grandes chances de réussir.

Encourager la participation d'investisseurs privés spécialisés dans le domaine technologique, plutôt que de s'appuyer principalement sur l'investissement public, est également une nécessité. Les investisseurs privés ont souvent une meilleure compréhension du marché et peuvent mieux évaluer les start-ups prometteuses. Revoir le système pour éviter la dispersion des ressources et garantir un soutien adéquat aux entreprises à fort potentiel, même si cela signifie aider un nombre limité de start-ups de manière significative, est essentiel.

En mettant en œuvre ces mesures, la France pourrait créer un environnement plus dynamique et compétitif, propice à l'émergence de géants technologiques comparables à Nvidia.