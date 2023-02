Et au fait, à qui et quoi serviront les données recueillies par ChatGPT et autres outils d’intelligence artificielle lorsque nous les utilisons ?

Pour ce qui est de l’autre branche des intelligences artificielles comme celle de ChatGPT, ce sont des intelligences artificielles dites génératives. Les données que l’on transmet à ces IA ne sont pas nécessairement personnelles.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Avec l’arrivée de Chat GPT et autres sites utilisant l’intelligence artificielle, la question du traitement des données se pose à nouveau. Où vont réellement nos données ?

Fabrice Epelboin : Tout d’abord, il faut préciser que l'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien depuis près de 10 ans. C’est cette technologie qui vous suggère d'acheter tel produit sur Amazon ou un contenu basé sur vos préférences sur Facebook. Et c'est précisément cette « première génération » d’intelligence artificielle que l'on appelle le « deep learning » qui consomme le plus de données personnelles, et ce, dans des proportions qui sont inimaginables.

Le fait que nos données personnelles soient collectables dès que l’on utilise un smartphone ne date pas d'hier. Il n’y a désormais plus de recul possible vis-à-vis de ce problème. Le seul moyen d'empêcher la collecte de données était d'établir des « barrières » entre les différents pays / continents mais celles-ci ne sont plus valables puisque Von der Leyen a donné son accord pour obtenir du gaz américain contre les données européennes.

Pour ce qui est de l’autre branche des intelligences artificielles comme celle de ChatGPT, ce sont des intelligences artificielles dites génératives. Les données que l’on transmet à ces IA ne sont pas nécessairement personnelles.

Ce sont des textes comme Wikipédia ou autres références que l'intelligence artificielle va « comprendre » (il ne s’agit pas d'une intelligence biologique) pour ensuite reformuler des « raisonnements » de façon à apparaître comme une intelligence humaine. On est ici face à une génération de l'intelligence artificielle qui est beaucoup moins prédatrice pour nos données personnelles que la précédente avec le « deep learning ».

Contrairement aux précédentes problématiques liées au traitement des données, Microsoft a même conseillé de ne pas partager d’informations sensibles. Que pensez-vous de cette déclaration ?

Ils font de la prévention car ils sont incapables de savoir ce que vont devenir ces informations sensibles. Les algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas des algorithmes qu'on peut manipuler.

Les tous premiers algorithmes étaient tout simplement des usines à data. On prenait des data en entrée, on les manipulait et on avait un traitement en sortie. S'il y avait un problème, on pouvait regarder le traitement des datas, identifier le problème et le corriger. Désormais, ce n'est plus possible car il n'y a pas de réel traitement de la data au-delà de choses que l'être humain ne peut pas aborder. Cela pose donc des problématiques juridiques que Microsoft n'a pas envie de gérer. Un message de précaution évite d'avoir à répondre à des problématiques complexes.

Par ailleurs, comme tout ce système va être utilisé de mille façons différentes, il est très fortement déconseillé de donner quoi que ce soit de sensible à cette intelligence artificielle. Si vous voulez faire traiter des données sensibles ou obtenir des réponses sensibles avec une intelligence artificielle, vous ne le faites pas avec une entreprise américaine qui peut potentiellement être votre concurrent et qui travaille avec la NSA.

Peut-on tout de même utiliser ces sites sans se faire ponctionner ses données ?

D'abord, ne pas se faire ponctionner ses données, ce n’est globalement pas possible aujourd’hui. À partir du moment où vous avez un téléphone portable, vous faites partie des gens qui se font ponctionner leurs données. Donc l'idée selon laquelle « Je vais vivre dans un monde où je ne me ferai pas récupérer mes données » est une utopie.Ou alors il faut commencer par ne plus avoir de téléphone. C'est tout à fait accessible : on peut aller à la campagne et vivre déconnecté du monde mais cela n'est par définition pas le chemin que beaucoup de gens sont prêts à prendre.