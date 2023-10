"Essai sur la transmission des valeurs" de Guillaume d'Arcimoles

La partie analysant les " freins" à la transmission (et à l'éducation) est particulièrement bien rédigée, de façon brève mais précise. L'auteur qualifie "d'enclumes" ces "idées fausses, couramment admises et largement relayées et enseignées, rarement remises en question" qui conditionnent nos capacités de raisonnement (et à fortiori celles des jeunes). Citons-les ici, sans pouvoir entrer dans le détail des arguments développés : la conviction que la science et la raison légitiment le matérialisme ; la confusion sur le sens et l'usage de la liberté (à ne pas confondre avec le libéralisme) ; l'égalitarisme (l'égalité n'est pas interchangeabilité). Mais à ces trois "enclumes" majeures s'ajoutent, hélas, une cascade de "fruits toxiques" que Guillaume d'Arcimoles examine en détails mais toujours avec le souci d'expliquer clairement pour être bien compris : le consumérisme, le nihilisme et le relativisme, le structuralisme, l'individualisme, les théories du genre, le transhumanisme et l'effacement des identités homme-femme, la norme des droits de l'Homme, le salafisme, la domination du ressenti, le nivellement par le bas, etc... et, de façon plus générale, le refus de l'exigence. Voilà les fruits aux conséquences néfastes qui, selon son analyse, pourrissent la société.

L'auteur n'envisage nullement, en dressant ces constats, de faire machine arrière parce que "c'était mieux avant". Non. Il plaide pour la lucidité, le discernement, et surtout pour le courage. Son essai est un plaidoyer pour ces "vertus" (il s'explique aussi sur ce mot), lesquelles, au final, lui conservent son énergie.

Ajoutons qu'il n'énonce jamais de conseils ou d'observations du haut de sa chaire. Il fait preuve, soulignons-le, d'une qualité rare : l'humilité, ce qui ne l'empêche pas de dire haut et fort ce qu'il estime devoir être dénoncé.

Enfin, dans" la boîte à outils", il offre un vademecum fort utile, même s'il n'est jamais complètement respecté, rappelant quelques règles d'or, détaillant les cinq conditions validées par l'expérience des générations : la crédibilité par l'exemple, l'autorité bienveillante, l'épanouissement de la confiance par la confiance, le réalisme et l'exigence, le sens et le goût de la vérité... Autrement dit, le minimum nécessaire pour espérer assurer une transmission utile à chaque personne et au final à l'ensemble de la société.

Comme le souligne le préfacier, François-Xavier Clément (philosophe et promoteur de l'Éducation intégrale), ce livre est un passeur de témoin : Guillaume d'Arcimoles ne cache pas les maîtres auxquels il fait référence : Soljenitsyne, Saint-Exupéry, Gustave Thibon, Bellamy, Pascal, Jean-Paul II, Vaclav Havel, Olivier Rey, Pierre de Villiers ou encore Michel Menu.