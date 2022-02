Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Selon les lois de Nuremberg édictées par le regretté chancelier du 3ème Reich, Eric Zemmour est juif parce que ses deux parents le sont. Il ne s’en défend pas mais ne s’en prévaut pas non plus. C’est sa liberté.

Yannick Jadot n’a que faire de ces pudiques atermoiements. Il était l’invité de Radio J, une radio juive. Et se sentant en petit comité il a lancé : « Zemmour est le Juif de service au service des antisémites ». Ces derniers, ces antisémites, sont certainement très nombreux à vouloir voter pour Zemmour …

La phrase de Jadot est infâme et ignoble. Elle consiste à coudre sur la poitrine de Zemmour une étoile jaune. C’est ça - et non pas la personnalité de l’auteur de « La France n’a pas dit son dernier mot » - qui est antisémite ! Zemmour doit être jugé pour ce qu’il dit et ce qu’il annonce dans ses propos. Il y a nombre d’exagérations et d’excès. Ils peuvent et doivent être critiqués. Son origine n’a rien à faire dans le débat.

Nous attendons du candidat Vert (vert-de-gris serait plus juste) quelques mots sur les « Arabes de service ». Il pourrait en trouver sans peine dans les rangs du parti Reconquête. Car beaucoup d’arabes sont prêts à voter pour Zemmour.

