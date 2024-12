Entre oui-oui et ouin-ouin : l’éducation en France ou histoire d’un désastre socio-politique

Chantal Delsol est journaliste, philosophe, écrivain et historienne des idées politiques.

Née à Paris en 1947, elle est l'auteur de très nombreux essais politiques et historiques, dont Essai sur le pouvoir occidental : démocratie et despotisme dans l'Antiquité (PUF, 1985), La Politique dénaturée (PUF, 1986), Les idées politiques au XXe siècle (PUF, 1991), L'identité de l'Europe, (avec Jean-François Mattéi, PUF, 2010) ou La paresse et la révolte (Plon, 2011).