En Afrique, la Russie pourrait bien avoir les yeux plus grands que le ventre

Somme Russie Afrique Crédit : VALERY SHARIFULINTASS Host Photo Agency AFP

Le deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier a attiré l'attention des observateurs de la Russie. La question de savoir ce que la Russie fait en Afrique a suscité de l'intérêt bien avant le premier sommet Russie-Afrique de 2019, en grande partie en raison de l'implication croissante de la tristement célèbre PMC Wagner et des ambitieux projets d'énergie nucléaire de Rosatom (ou plutôt de ses déclarations ambitieuses). Pourtant, les responsables russes considèrent cette dernière vague de diplomatie interétatique comme un nouveau point culminant de l'interaction sur le continent africain. En effet, le président Vladimir Poutine, le MAE russe et de nombreux hauts fonctionnaires russes ont présenté ce deuxième sommet comme une évolution majeure de la politique étrangère qui confirme le rôle croissant de la Russie dans le Sud global, y voyant même une victoire de la politique étrangère russe sur l'Occident. Leurs déclarations sont, comme on pouvait s'y attendre, pleines d'optimisme et le sommet lui-même aurait été émaillé de déclarations signées par la Russie et diverses nations africaines s'engageant à établir des liens plus étroits dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la sécurité. Mais au-delà de ces proclamations sur la multipolarité à venir et le "retour" de la Russie en Afrique, il n'y a pas beaucoup de raisons concrètes d'être optimiste.

Réputation et image télévisée

L'intérêt renaissant de la Russie pour l'Afrique repose sur l'effondrement de ses relations avec l'Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine ; cet effondrement n'a pas commencé en 2022, mais est le fruit d'une progressive détérioration depuis 2014. Avec le succès limité du pivot de la Russie vers l'Asie, l'Afrique a été présentée comme une histoire à succès plus facile : il y avait un ancien héritage soviétique sur le continent sur lequel s'appuyer - en termes de commerce, d'armée et de soutien idéologique à la décolonisation ; un intérêt significatif parmi les nations africaines pour voir la Russie comme un challenger contemporain au leadership occidental et à son "néocolonialisme en Afrique" et un désir urgent à Moscou de montrer comment la Russie n'est pas isolée et a des alternatives à la fois à l'Ouest et à l'Est. Le kit de départ était relativement bon marché pour la Russie - un nombre limité de promesses de soutien économique et d'échanges commerciaux et beaucoup de gratitude de la part du public africain en retour.

Il ne faut aucun effort aux responsables de la politique étrangère russe pour proclamer que la coopération entre la Russie et les nations africaines est un partenariat du 21e siècle, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le respect mutuel et le volontariat et qu'elle n'exige rien en échange de sa bonne volonté (contrairement aux Occidentaux "qui exigent la démocratie"). En proposant ce partenariat, la Russie n'entre pas directement en concurrence avec l'Occident ou la Chine, mais offre une troisième option, qui renforce la multipolarité et la "justice" dans le monde.

Les dirigeants africains peuvent revenir de sommets comme celui de Saint-Pétersbourg avec des promesses russes et quelques accords réels, tandis que le président Poutine peut poser avec un groupe de dirigeants internationaux qui "respectent et soutiennent la Russie". Pourtant, cette image pourrait ne pas susciter l'enthousiasme et l'approbation de la Russie. Au contraire, elle pourrait laisser entendre qu'il n'y a plus personne dans le monde qui soit prêt à venir à Moscou et à applaudir le président Poutine. La remise gracieuse par Poutine de 20 milliards de dollars de dette africaine - au moment même où le déficit budgétaire de son propre pays atteint de nouveaux records - ne réjouirait guère la plupart des Russes. Au taux de change actuel, cette somme suffirait à financer l'ensemble de la troisième ville de Russie, Novossibirsk, pendant 22 ans ou à couvrir 7 % du budget annuel de la Russie.

Sur une note modeste, toute désapprobation de l'Occident - dans ce cas des dirigeants africains venant à Moscou au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine - est automatiquement interprétée par certains en Russie comme une "victoire".

Les bases d'une coopération concrète

Faisant écho aux discours officiels, les experts russes proclament volontiers que le deuxième sommet confirme un véritable intérêt des nations africaines pour la présence russe sur le continent. Parmi les succès et les progrès, ils notent une multiplication par 1,5 du nombre d'étudiants africains en Russie depuis 2019 (aujourd'hui 35 000) et une multiplication par 10 des voyages de Russes en Afrique subsaharienne au cours de la même période.

Cependant, le reste semble problématique.

Le commerce de la Russie avec l'Afrique a en fait diminué de 14 milliards de dollars à 10,3 milliards de dollars en 2020-2022 ; alors que la plupart de cette diminution est attribuée par les experts russes à Covid, le commerce de l'UE avec le continent africain a augmenté de 239,4 milliards de dollars à 412,2 milliards de dollars dans le même temps.Sur les cinq principaux partenaires commerciaux du continent africain - l'UE, la Chine, les États-Unis, la Turquie et la Russie - seul le commerce russe avec le continent a chuté. Naturellement, une part importante de la chute de 2022 doit être attribuée à la guerre de la Russie en Ukraine, et il est peu probable qu'il y ait un moyen facile d'accélérer le rythme puisque, en raison de la guerre, il est devenu beaucoup plus difficile pour la Russie de transporter des marchandises dans les deux sens avec l'Afrique. En outre, la question de la monnaie à utiliser se pose.Les derniers rapports font état d'une utilisation accrue du yuan et du dirham des Émirats arabes unis, mais la plupart des échanges commerciaux se font toujours dans des devises que la Russie cherche à déprécier. Le président Poutine est bien sûr heureux d'annoncer qu'une augmentation des échanges conduira à terme à des échanges en roubles et en monnaies locales ; mais étant donné qu'il a échoué même avec la roupie indienne, ces plans soulèvent de grandes interrogations.Signe de ces difficultés, les projets russes de doublement des échanges avec le continent africain, annoncés en 2019 et prévus pour 2022-2023, ont été reportés à 2030. Mais même avec ce doublement, le commerce de la Russie aurait été 16 fois moins important que celui de l'UE :9 fois inférieurs à ceux de la Chine, 3 fois inférieurs à ceux des États-Unis et légèrement supérieurs à la moitié des échanges de la Turquie avec le continent.

Un nombre important d'experts russes comprennent les limites de la capacité économique de la Russie et rejettent ouvertement toute tentative de participer à la compétition économique pour le continent.En outre, certains déclarent même que la Chine a repris le flambeau là où l'Union soviétique s'est arrêtée, laissant la Russie loin derrière.

Alors, que reste-t-il ?Malgré cela, les experts russes en politique étrangère répètent inlassablement que l'Afrique doit devenir une priorité de la politique russe, tout simplement parce que c'est le seul continent où aucune autre grande puissance n'exerce une domination totale. Le plus souvent, ils évoquent l'augmentation inévitable du potentiel africain, due à la croissance économique et à l'accroissement de la population, qui fera de l'Afrique un futur pôle dans un monde multipolaire. Ivan Timofeev, du RIAC, insiste sur le fait que la Russie doit simplement devenir un partenaire de dernier recours pour les pays africains - chercher là où son assistance ciblée est nécessaire et offrir la sécurité, l'investissement, les technologies ou même, comme il le prétend, la souveraineté. Fyodor Lukyanov convient que la Russie doit rechercher ceux qui, en Afrique, n'ont nulle part où aller, en jouant sur leur rhétorique et leurs politiques anti-occidentales, et leur offrir une épaule, même si le soutien de la Russie serait, par défaut, limité.

Une approche plus sobre suggère que la Russie devrait viser une "neutralité amicale" que les nations africaines pourraient offrir à Moscou en échange d'"exportations humanitaires", dont les céréales sont la plus importante.

Il convient toutefois de noter qu'il n'existe pas de politique africaine unifiée de la Russie ; l'engagement et les attentes diffèrent dans chaque région. Les ressources sont également limitées : La Russie est incapable d'agir sur les volumes dont disposent l'UE ou la Chine ; d'un point de vue statistique, la Russie devrait chercher à concurrencer la Turquie pour ce qui est de son influence pratique dans la région. Néanmoins, l'Afrique est appelée à devenir une sorte de priorité pour la politique russe - au moins en termes de sommets de relations publiques et d'accords au coup par coup qui irritent l'Occident - au moins tant que les relations de la Russie avec l'Occident s'enfonceront sous le niveau de la mer et que la plupart des ressources de la Russie seront concentrées sur sa guerre en Ukraine.