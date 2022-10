Macron président en 2032 ?

Selon L'Opinion et Challenges, Emmanuel Macron envisagerait de se représenter en 2032.

C’est possible. Reste à savoir si c’est souhaitable.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En 2027 Macron ne pourra pas se représenter. Ainsi le veut la Constitution. Mais celle-ci lui offre d’autres possibilités. Il se trouve bien à l’Elysée.

Il va devoir en partir et n’en a pas fait son deuil. Si l’on croit L’Opinion et Challenges, sur son agenda il a coché une date : 2032 ! Il aura 5 ans pour peaufiner sa nouvelle candidature et n’aura que 55 ans.

Le scénario serait le suivant. Macron adouberait comme successeur pour 2027 Bruno Le Maire. Poutine avait usé du même subterfuge en faisant élire Dmitri Medvedev Président de la Russie, lui-même étant empêché de se représenter. Et après l’avoir laissé au pouvoir pendant quelques années et que Medvedev lui tenait la place au chaud, il est revenu au Kremlin.

Nous ignorons si Bruno Le Maire acceptera d’être la marionnette voulue par Macron. Reste que s’il était élu président (ce qui n’est pas certain) il pourrait prendre goût à la fonction et se représenter lui-même en 2032. Macron pense tirer les fils au bout desquels il y a Bruno Le Maire : parfois les fils se cassent.

