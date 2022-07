Elisabeth Borne va-t-elle finir fichée S ?

Elisabeth Borne s'adresse aux députés lors de sa "déclaration de politique générale" pour lancer la session législative à l'Assemblée nationale à Paris, le 6 juillet 2022

Le discours de la Première ministre était passablement terne. Du niveau d’un sous-préfet conseillant à ses administrés de porter un masque. C’était assez ennuyeux mais heureusement on l'entendait à peine tant étaient bruyants les hurlements des oppositions.



Et soudain, interrompant sa triste litanie, Elisabeth Borne eut cette phrase magnifique et audacieuse : “J’assume ma radicalité”. ! L’agneau s’était transformé en loup…



Ainsi Elisabeth Borne va radicalement nationaliser EDF. Ainsi tout aussi radicalement elle s’occupera des soignants, des enseignants et des enfants des écoles.



Ainsi de plus en plus radicale, elle se battra pour l’égalité des chances. Et c’est radicalement qu’elle a fait allégeance à Emmanuel Macron, l’incarnation en mieux de l’Etat islamique. Trêve de plaisanteries. Là où Elisabeth Borne devrait être vraiment radicale c’est contre trois individus peu recommandables : Darmanin, Le Maire et Lecornu.



Ils contestent son autorité. Car ils se seraient bien vu à Matignon à sa place. Ils lui font des croche-pattes. Et la court-circuitent en parlant directement à Macron. Contre eux Elisabeth Borne devrait sortir sa kalach. ..



Les fichés S sont très fréquemment assignés à résidence. Le domicile actuel d'Elisabeth Borne, c’est Matignon. Pas sûr qu’elle reste longtemps assignée là-bas à résidence.

PS : Regardez la vidéo on l’on voit Elisabeth Borne se diriger de Matignon vers l’Assemblée nationale. Regardez la tête de Darmanin : tendu, fermé, renfrogné. Tout un programme !