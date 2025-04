Nouvelles découvertes

Egypte antique : ces étranges plateaux de boue retrouvés dans la tombe de Toutânkhamon pourraient avoir joué un rôle essentiel dans les rituels concernant la vie après la mort

Plus de 100 ans après la découverte de la tombe de Toutânkhamon dans la Vallée des Rois, de nouvelles interprétations de la sépulture continuent d'émerger. Un article récent publié dans le Journal of Egyptian Archaeology propose qu'un ensemble d'objets fonctionnels apparemment simples soit en fait un élément clé des rituels complexes qui assureraient la transformation et la régénération du jeune roi dans l'au-delà.